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22 Şubat 2017 Çarşamba 12:12

KAÜ, LEFKOŞA TÜRK LİSESİ’NDE GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

KKTC Lefkoşa'nın ilk ve tek şehir üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Lefkoşa Türk Lisesi’ni ziyaret etti.

KAÜ, LEFKOŞA TÜRK LİSESİ'NDE GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU
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 KAÜ, LEFKOŞA TÜRK LİSESİ’NDE GELECEĞİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

KKTC Lefkoşa'nın ilk ve tek şehir üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Lefkoşa Türk  Lisesi’ni ziyaret etti. Geleceğin üniversite öğrencileri, KAÜ eğitim sistemi ve programlarına büyük ilgi gösterdi. Lefkoşa Türk Lisesi konferans salonunda buluşan Kıbırs Amerikan Üniversitesi eğitim danışmanları  ve aday öğrenciler KAÜ sunumu gerçekleşirken okul ve eğitim sistemi hakkında merak ettiklerini danışmanlara sordular.

Tüm soruları sunum sırasında cevaplayan KAÜ danışmanları sosyal medya aracılığı ile de her zaman öğrecnilerden gelen soruları cevaplayabileceklerini bildirdiler.

KAÜ önlisans programlarında Anestezi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme, Ameliyathane Hizmetleri mevcut iken KAÜ tanıtım görevlilerinden verilen bilgiye göre yeni açılacak ön lisans program hazırlıklarının ise devam ettiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

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