KAÜ, 'II. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİN'DE''YERİNİ ALDI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Tıp doktoru/Hukukçu Dr.Turgay Akalın da ‘’KKTC’de Acil Tıp ve Hukuki Sorunlar’’ başlıklı tebliği ile Kongre’ye katıldı.
Kongrede başlıca Acil Tıp, Diş Hekimliği, Estetik Cerrahi, Organ Bağışı ve Nakli, KKTC’de Tıp Hukuku, Eczacılık; İnsan Hakları ve Tıp, Yargı Kararında Tıp Hukuku, Aydınlatma ve Rıza, Hekimin Hak ve Özerkliği, Sağlık Turizmi, Genetik ve Üreme, Zorunluluk Hali, İlaç Hukuku gibi konularda toplam 87 tebliğ sunuldu.
Kongrede Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ni temsil eden, KAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Dr.Turgay Akalın yaptığı açıklamada;
‘’Kongre verimli ve çok başarılı geçmiştir. Bu uluslararası kongre vesilesiyle katılımcılar Tıp Hukuku alanında çok değerli tebliğler sunmuşlardır. Bu kongre, Tıp alanındaki hukuki sorunlara ışık tutmuş, çözüm yolları üzerinde öneriler getirmiştir’’ dedi