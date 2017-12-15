KAÜ, HERKESE KUCAK AÇIYOR

KAÜ, Sarıl Bana Sosyal Deneyini Lefkoşa’da Uyguladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Sarıl Bana sosyal deneyi 15 Aralık Cuma günü saat 10:00’da Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda öğrencilerin, ada halkının, yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sarayönü’nde tüm halka kucak açan KAÜ öğrencileri, ardından Arasta bölgesine giderek etkinliklerini devam ettirdiler.

Sosyal deney projesi ile ilgili KAÜ’den yapılan açıklamada;

Etkinlik amacının, şehir üniversitemizde birlik ve beraberlik temalarının vurgulanması, daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunun sarılarak mümkün olabileceği bildirildi.

Sosyal deneyde ‘‘Gözleri siyah bandana ile bağlı KAÜ Mimarlık öğrencisi Uğur Yapıcı, Türkçe ‘SARIL BANA’ İngilizce ‘HUG ME’ yazılı pankartı ayaklarının önünde tutarak ellerini açtı, gelen kişilerle samimi bir şekilde sarıldı. Streslerin bir nebze azalması adına sarıldık. İçten sarılmak kalbe çok iyi geliyor. KAÜ olarak herkese kucak açtık.’’ şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili KAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Saydam ‘‘KAÜ olarak farkındalık yaratma açısından önemli bir projeye imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

KAÜ Halkla İlişkiler Medya Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada; Sosyal Medya Kulübü ile birlikte, KAÜ Hug me / Sarıl bana projesinin Lefkoşa Arasta, Sarayönü Meydanı bölgelerinin ardından, farkındalık yaratmak adına Lefkoşa’da birçok farklı bölgede devam edeceği, ayrıca belirtilen bölgelerle sınırlı kalmayıp, projenin KKTC’nin diğer bölgelerinde de gerçekleştirileceği bilgisi verildi.