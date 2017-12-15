Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109752
ALTIN
156.168
DOLAR
3.8602
STERLİN
5.1556
EURO
4.5532
Polisiye olaylar!
Akııncı Beşparmak Düşünce Grubu'nu kabul etti
Akııncı Beşparmak Düşünce Grubu'nu kabul...
Aydın Akkurt Her An Tutuklanabilir!
Çayırova'da ev yangını!
Çayırova'da ev yangını!
Flaş Haber
Polisiye olaylar!
Kapat

KAÜ, HERKESE KUCAK AÇIYOR

KAÜ, HERKESE KUCAK AÇIYOR

15 Aralık 2017 Cuma 14:24
KAÜ, HERKESE KUCAK AÇIYOR
banner238

KAÜ, Sarıl Bana Sosyal Deneyini Lefkoşa’da Uyguladı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Sarıl Bana sosyal deneyi 15 Aralık Cuma günü saat 10:00’da Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda öğrencilerin, ada halkının, yerli ve yabancı turistlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sarayönü’nde tüm halka kucak açan KAÜ öğrencileri, ardından Arasta bölgesine giderek etkinliklerini devam ettirdiler.

Sosyal deney projesi ile ilgili KAÜ’den yapılan açıklamada;

Etkinlik amacının, şehir üniversitemizde birlik ve beraberlik temalarının vurgulanması, daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunun sarılarak mümkün olabileceği bildirildi.

Sosyal deneyde ‘‘Gözleri siyah bandana ile bağlı KAÜ Mimarlık öğrencisi Uğur Yapıcı, Türkçe ‘SARIL BANA’ İngilizce ‘HUG ME’ yazılı pankartı ayaklarının önünde tutarak ellerini açtı, gelen kişilerle samimi bir şekilde sarıldı. Streslerin bir nebze azalması adına sarıldık. İçten sarılmak kalbe çok iyi geliyor. KAÜ olarak herkese kucak açtık.’’ şeklinde konuştu.

Konu ile ilgili KAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Saydam ‘‘KAÜ olarak farkındalık yaratma açısından önemli bir projeye imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’ dedi.

KAÜ Halkla İlişkiler Medya Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada; Sosyal Medya Kulübü ile birlikte, KAÜ Hug me / Sarıl bana projesinin Lefkoşa Arasta, Sarayönü Meydanı bölgelerinin ardından, farkındalık yaratmak adına Lefkoşa’da birçok farklı bölgede devam edeceği, ayrıca belirtilen bölgelerle sınırlı kalmayıp, projenin KKTC’nin diğer bölgelerinde de gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan zanlıları teminata bağlandı
Ercan zanlıları teminata bağlandı
Satıcı cezaevine gönderildi
Satıcı cezaevine gönderildi
Arter: 'Farklı kültürlerin tanmıtılması çok önemli'
Arter: 'Farklı kültürlerin tanmıtılması çok önemli'

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim