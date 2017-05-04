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04 Mayıs 2017 Perşembe 14:54

KAÜ “HAYDİ OKUYALIM KAMPANYASI” DEREBOYU’NDA

KAÜ 'HAYDİ OKUYALIM KAMPANYASI” DEREBOYU'NDA
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi tarafından Lefkoşa’da farkındalık yaratmak, okumanın önemine dikkat çekmek ve bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilen yeni bir proje daha hayata geçirildi. KAÜ rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre “Haydi” projelerinin ilki olan “Haydi Okuyalım Projesi” kapsamında KAÜ öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından her hafta saat 12.30’da Lefkoşa’nın farklı noktalarındaki tarihi mekanlarda okuma faaliyetleri yürütülmekte. Bu kapsamda 4 Mayıs 2017 tarihinde KAÜ öğrencileri KAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’le birlikte Lefkoşa Dereboyu (Mehmet Akif Caddesi)’nda bir araya gelerek yanlarında getirdikleri kitapları okudular. Bölgede bulunan vatandaşların da ilgisini çeken bu faaliyet konusnda Prof. Dr. Keser okumanın ciddi bir iş olduğunu, kitap okumanın sadece boş vakitlerde yapılabilecek bir faaliyet olmadığını, üniversite olarak farkındalık yaratmak ve insanları yeniden okuma alışkanlıklarına döndürebilmek amacıyla Eylül 2016 tarihinde başlattıkları bu projeye yediden yetmişyediye herkesi katılmaya davet ettiklerini belirterek herkesi özellikle Lefkoşa’nın farklı tarihi ve turistik noktalarında devam ettirdikleri bu faaliyete katılmaya beklediklerini ifade ederek özellikle çocukların önce aile bireyleri, ardından okulda öğretmenleri ve toplumsal hayatın içinde de etraflarındaki herkesi olumlu örnekler olarak görmek istediklerini, bu sebeple ailelerin kendi çocuklarına “Neden okumuyorsun?” sorusunu sormadan veya “Bizim çocuk hiç kitap okumuyor.” serzenişinde bulunmadan önce kendilerinin bu yönde örnek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Venediklilerden İngilizlere, Lüzinyanlardan Osmanlılara kadar çok farklı kültür ve medeniyetlerin harmanlandığı açık hava müzesi konumundaki Lefkoşa’da bu faaliyet herkesi kucaklamayı bekliyor.



Bugün yapılan okuma faaliyetinin adrından bölgedeki insanlarla bir araya gelen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencileri özellikle Akdeniz Uygarlığı ve yaşadığımız ülkenin tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleri üzerine bir de sohbet gerçekleştirildi. 8 Mayıs 2017



tarihinden itibaren Lefkoşa Büyük Han’da yeniden başlatılacak olan “KAÜ Akdeniz Söyleşileri” kapsamında vatandaşlarımızın da KKTC’nin bilinmeyen zengin tarihine ve geçmişine yönelik söyleşilere de katılması istenen okuma faaliyeti haftaya Suriçi’nde bir başka tarihi noktada aynı şekilde devam edeceği bildirildi.  

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KAÜ “HAYDİ OKUYALIM KAMPANYASI” DEREBOYU’NDA
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