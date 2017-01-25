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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:48

KAÜ ,''GURUR VEREN BİR ÜNİVERSİTE’’

KAÜ ,''GURUR VEREN BİR ÜNİVERSİTE''
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 KAÜ ‘’TARİHİMİZİN, KÜLTÜRÜMÜZÜN TANINMASI, TANITILMASI AÇISINDAN BİZLERE  GURUR VEREN BİR ÜNİVERSİTE’’

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin her ay bölge halkı ile gerçekleştirdiği röportaj da bu ay Bölge esnafı ; KAÜ ‘’Bizim için tarihimizin, kültürümüzün tanınması, tanıtılması açısından bizlere  gurur veren bir üniversite’’şeklinde açıklamalarda bulundular.

Sizi tanıyabilir miyiz?

·        Büyükhan’da yıllardan beri esnaflık yapmaktayız. Bu tarihi yerde güne başlayıp, günü bitirmek gerçekten huzurlu.

KAÜ Lefkoşa Surlar içinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurulmuş bir üniversitedir. Bu konu hakkında ki görüşleriniz nelerdir?

·        Bölgenin tarihi ve dokusuna uygun hayata kazanılması gibi bir sosyal sormluluğu olan bir üniversite. Bu bölgede kurulmuş olmasından dolayı mutluyuz.

Öğrencilerin b bölgeyi canlandırması ve buranın eğitim alanı olması hakkında ki görüşleriniz nelerdir?

·        Bir üniversitenin olması demek zaten o bölge için verilmiş bir şans demektir. Tarihi açısından modern bir kültüre sahip bçlgemizde eğitim görmesi, daha sonrasında mezun olduklarında gençlerimizin okudukları okulu ve yeri tanıtmaları çok büyük bir katkı. Bizim içinde tarihimizin, kültürümüzün tanınması, tanıtılması gurur verici. Özellikle doğru bilginin ve doğru eğitimin verilmesi taktire şahen.

Kampüs hakkında düşünceleriniz nelerdir? Esnafa ne gibi katkı sağladığını düşünüyorsunuz?

GAÜ Girne’ye bir çok alanda katkı sağladığı gibi, KAÜ’de Lefkoşa’da ilk 
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