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04 Ocak 2017 Çarşamba 09:39

KAÜ GİRNE ANAFARTALAR LİSESİ FUARI’NDA

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KAÜ GİRNE ANAFARTALAR LİSESİ FUARI'NDA
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KAÜ GİRNE ANAFARTALAR LİSESİ FUARI’NDA

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Girne Anafartalar Meslek Lisesi’nde düzenlenen fuar da, geleceğin üniversite öğrencileri, KAÜ ön lisans programlarına büyük ilgi gösterdi.Bir yıllık süreçte sağlık bölümlerine büyük ilgi duyan yeni nesil, ön lisans programları hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor.Girne Anafartalar Lisesi’nde düzenlenen, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin yanısıra diğer üniversitelerin de katılım gösterdiği fuar 10:00-13:00 saatleri arasında gerçekleşti.

Fuara katılan eğitim danışmanları, bağlı oldukları üniversiteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiler.Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikle ilgili olarak konuşan Girne Anafartalar Lisesi öğrencileri,KAÜ'nün tarihi ambiansı hakkında birçok soru yönelttiler.KAÜ tanıtım görevlileri, KAÜ'nün disiplinlerarası eğitim sistemi hakkında tüm aday öğrencileri detaylı bir şekilde bilgilendirdiler.Gerçekleşen fuar sonunda, katılım gösteren tüm üniversite ve lise öğrencileri, etkinlikten mutlu ayrıldılar.

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Anahtar Kelimeler
KAÜGirne AnafartalarFuar
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