KAÜ giriş sınavı 9 Haziran’da

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Burs ve Yerleştirme Sınavı 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
KAÜ’den yapılan açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere yüzde 75 burs, sınavda başarılı olanlara ise yüzde 100 burs verileceği kaydedildi.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Burs ve Yerleştirme Sınavı 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Burs ve Yerleştirme Sınavı 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
KAÜ’den yapılan açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere yüzde 75 burs, sınavda başarılı olanlara ise yüzde 100 burs verileceği kaydedildi.