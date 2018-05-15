KAÜ giriş sınavı 9 Haziran’da

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Burs ve Yerleştirme Sınavı 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

KAÜ ana kampus binasında saat 10.00’da yapılacak sınav için son başvuru tarihi 8 Haziran.

KAÜ’den yapılan açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere yüzde 75 burs, sınavda başarılı olanlara ise yüzde 100 burs verileceği kaydedildi.