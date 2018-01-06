KAÜ GENEL VE MESLEKİ AMAÇLI İNGİLİZCE EĞİTİM VERİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) İngilizce Hazırlık Okulu eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

‘‘Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, hedeflediği amaç doğrultusunda öğrencilerine yönelik Mesleki İngilizce kapsamında alan bilgisi ve sosyal hayatlarında da kullanabilecekleri Genel İngilizce becerisini sözlü ve yazılı iletişimde etkin bir şekilde kullanabilmeyi kazandırmayı amaçlıyor’’.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Sibel Ersiner, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin en temel birimi olan İngilizce hazırlık okulu , kendi bünyesinde mevcut eğitim ve öğretim programı ile, öğrencilere kayıtlı oldukları lisans programlarının ön gördüğü İngilizce ders ve diğer öğrenme etkinliklerini ve kendi bölümleriyle ilgili alan konularını takip edebilme, katılacakları konferans, seminer ve tartışmalara katkıda bulunabilme, mesleki ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce becerisini yazılı ve sözlü olarak iletişimde kurabilme yetkinliğini kazandırmayı amaçlıyor.

‘‘Genel ve Mesleki amaçlı İngilizce eğitimleriyle kendilerini geliştirecekler’’.

Ersiner, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk yıllarında da genel ve mesleki amaçlı İngilizce eğitimlerimize devam edecekler ve İngilizcelerini her yıl bizzat kendileri de bu doğrultuda geliştirerek lisans eğitimleri sonrasında ulusal ya da uluslararası alanda yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebileceklerdir. Ayrıca İngilizce yeterlilik arayan yüksek lisans ve doktora programlarına da katılmak isteyen öğrenciler, KAÜ İngilizce Hazırlık Okul’unda ulaşacakları dil seviyeleriyle bu programlarda eğitim alabilme imkanını bulabileceklerinden söz etti.