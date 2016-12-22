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22 Aralık 2016 Perşembe 14:47

KAÜ GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ’NDE

KAÜ GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ'NDE
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KAÜ GAZİMAĞUSA MESLEK LİSESİ’NDE

KAÜ tanıtım görevlileri ‘’yeni açılacak ön lisans programlarımızın hazırlıkları tamamlandı.’’

Lefkoşa'nın ilk ve tek şehir üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mağusa Meslek Lisesi’nde düzenlenen Fuar'da, geleceğin üniversite öğrencileri KAÜ ön lisans programlarına büyük ilgi gösterdi. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin yanısıra diğer üniversitelerin de katılım gösterdiği fuar 10:00-13:00 saatleri arasında Mağusa Meslek Lisesi’nde yapıldı.

KAÜ önlisans programlarında Anestezi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme, Ameliyathane Hizmetleri mevcut iken KAÜ tanıtım görevlilerinden verilen bilgiye göre yeni açılacak ön lisans program hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

Fuara katılan eğitim danışmanları, bağlı oldukları üniversiteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiler.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikle ilgili olarak konuşan Mağusa Meslek Lisesi öğrencileri,KAÜ'nün tarihi ambiansı hakkında birçok soru yönelttiler.

Lise öğrencileri, KAÜ'nün disiplinlerarası eğitim sistemi hakkında heyecan ve merak duygularını dile getirdiler.


 
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