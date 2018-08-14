KAÜ-GAÜ Gaziantep’te öğrenciler ile buluştu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Gaziantep Temsilciliği’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen tanıtım uzmanları, aday öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, doğru tercih aydınlık gelecek için KAÜ’nün ve GAÜ’nün fırsatlarından bahsetti.

KAÜ Tanıtım Uzmanı Cihan Oğuzhan, ‘‘Kültürel zenginliğiyle ön planda olan şehrimiz Gaziantep’te tercih dönemi boyunca aday öğrencilerimize KKTC’de okumak, şehir üniversitesi KAÜ’de yaşam konularında doğru bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla Türkiye’nin her noktasında aday öğrencilerimiz ile buluştuk’’ dedi. Oğuzhan, eğitimci-yazar Cihat Şener’le tercih programının yoğun katılım ile gerçekleştiğini ifade etti.

KAÜ-GAÜ Gaziantep Temsilciliği ofisinden Hüseyin Kürşat Körükcü; ‘‘Üniversitelerimizi tanıtmaktan, bölümlerimiz ve burs fırsatlarından bahsetmekten; öğrenci adaylarının ve velilerinin sorularını yanıtlamaktan büyük keyif alıyoruz’’ diyerek tercih yapacak herkesi son günde de temsilcilik ofisine davet etti.

Muammer Aksoy Bulvarı Değirmiçem Mahallesi Bulvar Apartmanı No: 77/A Şehitkamil’de bulunan KAÜ - GAÜ Gaziantep Temsilciliği’ne 03423389303 telefon numarasından arayarak ve gaziantep@gau.edu.tr elektronik posta adresinden ulaşılarak detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.