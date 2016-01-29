KAÜ, Ev Sahipliğinde Eğitim Çalıştayı Sona Erdi

KAÜ, EV SAHİPLİĞİNDE EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Asuman Türkel, KAÜ'de ağırlanan 4. Çalıştay'ın son grubuna hitaben yaptığı konuşmada bu anlamlı etkinliğe katılan tüm eğitimcilere teşekkür ederek çalıştayın önemine değindi.





Tarihi doku ile içiçe

Arabahmet Kültür ve Sanat Evi'nde böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren eğitimciler, "Bu tarihi bölgenin sınırları içinde bulunan böyle bir salonda olmak, tarihi doku ile iç içe bulunarak bu havayı teneffüs etmek bizi çok etkiledi" dediler.





Yatırım ve projeler anlatıldı

Karşılama ve açılış konuşmasının ardından, KAÜ'nün yüksek öğrenimdeki vizyonu ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan KAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Koordinatörü Verda Yeşim Palamut, çok yakında faaliyete geçecek yatırımlar ve projeleri anlatarak, bölgenin ve bu bölgede faaliyete geçen üniversitenin önemini dile getirdi, yıllara meydan okuyan Arabahmet Bölgesi'nin yeniden eski günlerine dönerek bir eğitim ve kültür merkezine dönüşeceğini söyledi. Sunumun ardından Lefkoşa'nın tarihi bölgeleri ve KAÜ'nün tanıtımını anlatan film izlendi, Arabahmet Bölgesi'nde gezi düzenlendi.





Bölge gezisi ve akşam yemeği