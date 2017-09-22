KAÜ, DPU SUMMERLUP PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

KAÜ’nin konumunun önemi açısından KAÜ ev sahipliğinde 18-23 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan University College London (UCL) ve Girne Amerikan Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri ‘’Kıbrıs’ın şu an ki bölünmüşlüğünü ele alan ve gelecek için nasıl bir fırsatlar sunulabilir’’ adlı projeye çalışmalarını bir çok ülkeden de (Yunanistan, Mısır, Çin, İngiltere, Londra, İsrail, İran ve GAU öğrencileri) katılım gösteren, öğrencilerle ortak çalışmalar gerçekleştiriyor.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Asst. Prof. Dr. Silvia Covarino önderliğinde, Kıbrıs’ı hem kuzey hem güney olarak ele alınıldığının ve analizler çıkartılarak ‘’eski lefkoşa ve yeni lefkoşa’’ değerlendirilmesi yapılarak, ara bölgeyleilgili olarak 3 grup halinde aynı konu üzerinden farklı çalışmaların 23 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 09:00 ile 11:00 arasında sunumlar eşliğinde gerçekleştirileceği bildirildi. KAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Jose Madrigal Pages proje hakkında yapmış olduğu açıklamada;Güney Kıbrıs’ın ve Kuzey Kıbrıs’ın sınır hizasında yapılan yürüyüşler esnasında, GAÜ ve KAÜ Profesör’lerinin yapmış olduğu konuşmalar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın KKTC’nin tarihi ve günümüz hakkında yapılanması ile ilgili verdiği bilgiler ve öneriler gerçekleştireceğimiz projeler için ayrı bir önem arz ettiğini belirtti. Projenin yürütülmesinde büyük rol oynayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Asst. Prof. Dr. Silvia Covarino ise yaptığı açıklamada;‘’Birçok Avrupa ülkelerinden gelen katılımcılar sayesinde, ortak bir proje çalışmasının gerçekleştirilmesi çok güzel bir tecrübe kazandırdı. Bu sayede başka ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte, başka bakış açılar ile fikir alışverişinde bulunarak zengin bir proje gerçekleştirmiş olduk Kıbrıs’ın geleceği için güzel projeler ortaya çıkacaktır’’ diye düşüncelerini dile getiren Covarino son olarak Lefkoşa yerel halkına, GAÜ ve KAÜ ailesine, öğrencilerine ve Belediye Başkanı Sayın Mehmet Harmancı’ya teşekkür ettiğini dile getirdi.