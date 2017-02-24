KAÜ DİPLOMASİ OKULU WASHİNGTON NEWYORK EĞİTİM TARİHİ BELİRLENDİ

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Diplomasi okulu eğitimleri Washington Newyork’ta devam edecek.

Geçtiğimiz aylarda Diplomasi okulu KKTC ayağına katılan bakanlık görevlileri ve öğretim üyelerinin, eğitimlerine Newyork’ta devam edecekleri bildirildi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Oya Ertuğruloğlu; Diplomasi kurumları gözlemden deneyime konu başlığı altında, KAÜ Diplomasi okulu Washington-Nework ayağının 3-7 temmuz tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti.

Ertuğruloğlu ‘’Uluslararası Diplomasi Okulu,devlet ve devlet dışı kurumların diplomasiyi, anlaşmazlıkları çözmek, ittifak yapmak, müzakerelerde bulunmak, ekonomik ilişkileri güçlendirmek, kültürel ve askeri değişimlere teşvik etmek için kullanıldığının bilincindedir.’’

Ayrıca ,KAÜ Rektörlüğü , diplomasi okulunun vizyonunu, iyi bir gelecek için geçmişi benimseme, kültürel farklılıkları doğru kabullenme, günümüzdeki ve gelecekteki eğitim ve gerçek dünya deneyimlerinden sürekli eğitimi sağlamak olduğunu , gelecek nesillerin refahı için sürdürülebilirliği yükseltme olarak hedeflemiş tüm bu eğitim ve hedeflerin GAÜ&KAÜ ortak çalışmaları ile İstanbul,Lefkoşa’da tamamlandığını sıradaki eğitimin ise Washington-Newyork’ta gerçekleşeceğini bildirdi.