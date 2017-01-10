KAÜ DİPLOMASİ OKULU KAPILARINI ARALIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Diplomat Adayları 16 Ocak’ta KAÜ’de Buluşuyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) diplomasi okulu ocak ayında tekrar açılıyor.KAÜ rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre;

KAÜ Diplomasi Okulu eğitimi 30 saat sürecek.Diplomasi Okulu’nun vizyonunun, günümüzde çok önemli bir yeri olan olan sürdürülebilirlik ve çatışma çözümlenmesini esas alan ve bu çerçevede öğrencilerine uluslararası güncel örnekler eşliğinde çok amaçlı diplomatik yaklaşımlar sunmak olmakla birlikte, misyonu geleceğin lider diplomatlarına ışık tutmak olduğu belirtildi. Bu bağlamda, okulun amacının, geçmiş ve geleceği birleştirip daha iyi ve daha sağlam gelecek planları yapabilen, kültürel farklılıkların bilincinde olan ve bu farklılıkları bir zenginlik olarak görebilen, hayat boyu öğrenmeyi kendine bir görev edinen, refah ve zenginliğimizin sürdürülebilirliğini destekleyen ve gelecek nesillere aktarımını kendine görev edinen liderler yaratmak olduğu dile getirilerek eğitimin 16 Ocak’ta Lefkoşa’da, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi eğitim binalarında gerçekleşeceği ve eğitime seminerlerle başlayacağı vurgulandı.

Uluslarası İlişkiler, Uluslararsı Organizasyonlar, Güvenlik ve Terörizim, Akdeniz ‘deki Güncel Konular, Kıbrıs konusu, Diplomasi ve Protokol konuları hakkında verilecek olan eğitimlerin KAÜ ve GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan ve öğretim görevlileri tarafından sağlanacağı, ayrıca Eylül ayında gerçekleşmiş olan Diplomasi Okulu’nun ilk bloğu Barolar Birliği ve Ticaret Odası tarafından çok beğeni kazandığının ve deneyimli işadamları ile avukatlar tarafından da seminerler verildiğinin altı çizildi. Söz konusu eğitimin Dışişleri Bakanlığı tarafından da destek görmekte olup, işbirliği protolu çerçevesinde Diplomasi Okulunun yer aldığı tüm bloklarda Dışişleri Temsilcilik’lerince destekleneceği, Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeler hakkında bilgilerin de yer aldığı brifinglerin yanısıra

konsolosluk faaliyetleri hakkında da bilgiler verileceği,Ocak ayında gerçekleşecek olan Diplomasi Okulunun ise tüm kamu personeline açık olup eğitim haftasının sonunda katılımcılara KAÜ Diplomasi Okulu sertifikası verileceği duyuruldu.