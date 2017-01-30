KAÜ DİPLOMASİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Türkiye’nin ilk Uluslararası Diplomasi Okulu’nun 2016-2017 KKTC eğitimi tamamlandı.

10 gün boyunca devam eden eğitim, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ‘de sona erdi.

16 Ocak Pazartesi başlayan KKTC’ den katılan, eğitimci ve katılımcıların bulunduğu KAÜ Diplomasi Okulu programına katılım gösteren, Havva Hayırsever,Aytül Sallı,Eliz Ünverdi,Almıla Tunç 27 Ocak Cuma günü diplomasi okulu sertifikalarını aldılar.

SERTİFİKALAR SAHİPLERİNİ BULDU

KAÜ Diplomasi Okulu Sertifika törenine; Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Arıkan, Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel katılım gösterirken tören ;Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Serdar Saydam’ın açılış konuşması ile başladı.Saydam konuşmasında ‘’2016-2017 de İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu eğitim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.Yurt dışında da devam edecek olan bu programda hepinize başarılar diliyorum ‘’dedi.