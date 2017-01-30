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30 Ocak 2017 Pazartesi 11:45

KAÜ DİPLOMASİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

KAÜ DİPLOMASİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
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 KAÜ DİPLOMASİ OKULU EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Türkiye’nin ilk Uluslararası Diplomasi Okulu’nun 2016-2017 KKTC  eğitimi tamamlandı.

10 gün boyunca devam eden eğitim, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ‘de sona erdi.

16 Ocak Pazartesi başlayan  KKTC’ den katılan, eğitimci ve katılımcıların bulunduğu KAÜ Diplomasi Okulu programına katılım gösteren, Havva Hayırsever,Aytül Sallı,Eliz Ünverdi,Almıla Tunç  27 Ocak Cuma günü diplomasi okulu sertifikalarını aldılar.

 SERTİFİKALAR SAHİPLERİNİ BULDU

KAÜ Diplomasi Okulu Sertifika törenine; Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Arıkan, Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel katılım gösterirken tören ;Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Serdar Saydam’ın açılış konuşması ile başladı.Saydam konuşmasında ‘’2016-2017 de İkincisini  gerçekleştirdiğimiz bu eğitim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz.Yurt dışında da devam edecek olan bu programda hepinize başarılar diliyorum ‘’dedi.

Açılış konuşması ardından  Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Dekanı Prof.Dr. Aykut Toros KAÜ ve GAÜ girişimleri size bu imkanları daima sağlayacaklardır.Önümüzdeki senelerde doktora programları açılımlarımız olacak bu program Siyasal Antropoloji üzerine olacak bu konularda size çok yarar ve faydalı olacak sözlerinin ardından KAÜ Rektörü Prof.Dr.Serdar Saydam’a teşekkür etti, KAÜ Rektör Yardımcısı Oya Ertuğruloğlu ise’’ Değerli Dışişleri tanıtma dairesi müdürlerimiz ve KAÜ Diplomasi Okulu katılımcıları hepiniz tekrar hoşgeldiniz. Aykut hocamız programımızı hazırlarken bize çok destek verdi ona da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Diplomasi okulu aslında KAÜ Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar’ın  çok arzu ettiği bir okuldu onun öncülüğü ile açılan bir okul. 
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