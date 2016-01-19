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KAÜ Diplomasi Okulu Açılıyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde (KAÜ) Diplomasi Okulu açılması konusundaki çalışmalar son aşamaya geldi.

KAÜ Diplomasi Okulu Açılıyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nde (KAÜ) Diplomasi Okulu açılması konusundaki çalışmalar son aşamaya geldi.

19 Ocak 2016 Salı 11:37
KAÜ Diplomasi Okulu Açılıyor
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 KAÜ Diplomasi Okulu Açılıyor

Diplomasi Okulu'yla ilgili olarak İstanbul Haliç Üniversitesi'nde düzenlenen seminere katılan KAÜ Rektör Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Oya Ertuğruloğlu ve KAÜ Marketing Direktörü Evren Taşan, KKTC'ye döndü.

Ertuğruloğlu ve Taşan, İstanbul Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde 16-17 ocak tarihlerinde düzenlenen Musa Karademir ve Aslı Gültekin'in verdiği sertifikalı iki günlük eğitim seminerine katıldı.

AB Hibeleri için Proje Yazma Teknikleri'nin de anlatıldığı seminer 2 gün sürdü.

Seminerde ele alınan konular

Seminerde Preje döngüsü, yönetim aşamaları, programlama, tanımlama, analiz, finansman, uygulama, izleme, ölçme ve değerlendirme, mantıksal çerçeve yaklaşımı, mevcut durum değerlendirmeleri, yerleşkenin sosyal ekonomik ve kültürel göstergeleri, çevresel sorunlar ve riskler ele alındı.

Mantıksal çerçeve

Mantıksal çerçeve aşamaları konu başlığı altında, Analiz Evresi; Sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi ve paydaş analizi, Planlama Evresi; Proje Amacı, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe konuları anlatıldı.










Son Güncelleme: 19.01.2016 11:38
Anahtar Kelimeler:
KAÜ Diplomasi Okulu Açılıyor
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