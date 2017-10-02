KAÜ’ de Ders Zili Çaldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), yeni 2017-2018 Eğitim ve Öğretim AkademikYılı’na 2 Ekim 2017 Tarihi’nde başladı.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunluİngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimizden, bölüm derslerine başlayabilmeleri içinİngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmaları veya İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıylatamamlamak için gerçekleşecek olan seviye belirleme ve yeterlilik sınavlarından sonra 2Ekim 2017 Pazartesi günü ders günü çaldı.KAÜ değerli akademik kadrosuyla, uygulamalı eğitim sistemi sayesinde öğrencilere genişseçenekler sunarak, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kendilerini özgür bir şekildegeliştirmek, analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmek için yenieğitim ve öğretim yılının ilk ders gününe giriş yaptı.‘’Hedefimiz, misyon olarak; yüksek kalite de eğitim vermek, araştırma ve yayınfaaliyetlerinde bulunmak, araştırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumlapaylaşmak ve küresel bilgi birikimine katkı sağlamaktadır. Yeni eğitim ve öğretim akademikyılımızda da sosyal sorumluluk projelerine yer vererek, gençlerimizin hayata karşı alacaklarısorumluluklarının farkındalığını yaratacağız’’ diyerek 2017-2018 akademik yılının tümöğrencilere başarılı geçmesi temennisi edildi.