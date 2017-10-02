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02 Ekim 2017 Pazartesi 10:37

KAÜ’ de Ders Zili Çaldı

KAÜ' de Ders Zili Çaldı
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KAÜ’ de Ders Zili Çaldı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), yeni 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Akademik
Yılı’na 2 Ekim 2017 Tarihi’nde başladı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nde öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan (zorunlu
İngilizce) programlara yerleşmiş öğrencilerimizden, bölüm derslerine başlayabilmeleri için
İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmaları veya İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla
tamamlamak için gerçekleşecek olan seviye belirleme ve yeterlilik sınavlarından sonra 2
Ekim 2017 Pazartesi günü ders günü çaldı.

KAÜ değerli akademik kadrosuyla, uygulamalı eğitim sistemi sayesinde öğrencilere geniş
seçenekler sunarak, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kendilerini özgür bir şekilde
geliştirmek, analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmek için yeni
eğitim ve öğretim yılının ilk ders gününe giriş yaptı.

KAÜ Yetkililerinden yapılan açıklamada;

‘’Hedefimiz, misyon olarak; yüksek kalite de eğitim vermek, araştırma ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak, araştırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla
paylaşmak ve küresel bilgi birikimine katkı sağlamaktadır. Yeni eğitim ve öğretim akademik
yılımızda da sosyal sorumluluk projelerine yer vererek, gençlerimizin hayata karşı alacakları
sorumluluklarının farkındalığını yaratacağız’’ diyerek 2017-2018 akademik yılının tüm
öğrencilere başarılı geçmesi temennisi edildi. 
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KAÜ’ De Ders Zili Çaldı
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