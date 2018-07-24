KAÜ Çolakoğlu Ve Örs İle Görüştü!

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu bugün bu çerçevede Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve Başbakanlık Danışmanı Umure Örs ile görüştü.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lefkoşa genelindeki genç, çocuk ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler konuşuldu.

