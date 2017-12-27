KAÜ BURSA’DA ADAY ÖĞRENCİLERİNE KUCAK AÇIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Eğitim danışmanları, 27-28 tarihleri arasında Bursa Eket tercih fuarında öğrenci adayları ile buluşuyor.

Bursa’da gerçekleşen fuarda, tercih fuarı yetkilileri, iki gün sürecek olan tercih fuarının sabah 10:00’da başlayıp, akşam 17:00 saatlerinde sonlanacağını bildirdi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), aday öğrencilerin her sene gerçekleşen eğitim fuarlarında üniversitelere sordukları ‘’Neden Siz’’ sorusuna cevap olarak, KAÜ eğitim danışmanları KAÜ özelliklerini şöyle sıraladı;

Öğrencilerin Hayal güçleri ile bilgiyi sınırlar ötesine taşıyacak,seçimlerinde özgür olacaklarını, sürekli gelişen bir kampüs ve adeta doğal bir laboratuvar ortamında, öğrencilerin kendi hikayelerini yazabileceği bir üniversitede okuyarak, özgür bir akademik ortamda eğitim alacaklar.

KAÜ yetkilileri KAÜ ile ilgili yapmış olduğu bir diğer açıklamada ise, Kıbrıs’ın eşsiz tarihi ve mimari güzelliklerine sahip şehri Lefkoşa’da bir başkent üniversitesi olduklarını, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin, seçkin bir akademik kadro eşliğinde, “hayaller ve esneklik” ilkelerine göre tasarlanmış, yenilikçi, disiplinler arası bir yaklaşımla zengin bir program sunduğunu söyledi.