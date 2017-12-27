banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111981
ALTIN
158.023
DOLAR
3.8239
STERLİN
5.1248
EURO
4.5507
MERAL AKINCI FAZIL PLÜMER ANAOKULU’NU ZİYARET ETTİ
Kameralar Mercek Altında
Kameralar Mercek Altında
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından Terk Edildi
Bir Bebek Daha Annesi Tarafından...
3 YILDIR KOMADA!
3 Yıldır Komada!
banner256

KAÜ BURSA’DA ADAY ÖĞRENCİLERİNE KUCAK AÇIYOR

KAÜ BURSA’DA ADAY ÖĞRENCİLERİNE KUCAK AÇIYOR

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:33
KAÜ BURSA’DA ADAY ÖĞRENCİLERİNE KUCAK AÇIYOR
banner238

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Eğitim danışmanları, 27-28 tarihleri arasında  Bursa Eket tercih fuarında öğrenci adayları ile buluşuyor.

Bursa’da gerçekleşen fuarda, tercih fuarı yetkilileri, iki gün sürecek olan tercih fuarının sabah 10:00’da başlayıp, akşam 17:00 saatlerinde sonlanacağını  bildirdi.

Kıbrıs Amerikan  Üniversitesi (KAÜ), aday öğrencilerin her sene gerçekleşen eğitim fuarlarında üniversitelere sordukları ‘’Neden Siz’’ sorusuna cevap olarak, KAÜ eğitim danışmanları KAÜ özelliklerini şöyle sıraladı;

Öğrencilerin Hayal güçleri ile bilgiyi sınırlar ötesine taşıyacak,seçimlerinde özgür olacaklarını, sürekli gelişen bir kampüs ve adeta doğal bir laboratuvar ortamında, öğrencilerin kendi hikayelerini yazabileceği bir üniversitede okuyarak, özgür bir akademik ortamda eğitim alacaklar.

KAÜ yetkilileri KAÜ ile ilgili yapmış olduğu bir diğer açıklamada ise, Kıbrıs’ın eşsiz tarihi ve mimari güzelliklerine sahip şehri Lefkoşa’da bir başkent üniversitesi olduklarını, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin, seçkin bir akademik kadro eşliğinde, “hayaller ve esneklik” ilkelerine göre tasarlanmış, yenilikçi, disiplinler arası bir yaklaşımla zengin bir program sunduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR
GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR
KKTC’NİN YILDIZLARI 2018’E SAVOY HOTEL’DE MERHABA DEDİ
KKTC’NİN YILDIZLARI 2018’E SAVOY HOTEL’DE MERHABA DEDİ
Okyay Sadıkoğlu'ndan 'eşcinsellik' yorumu
Okyay Sadıkoğlu'ndan 'eşcinsellik' yorumu

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim