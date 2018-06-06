KAÜ Burs Sınavı 9 Haziran’da!

: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Burs Sıralama Sınavı cumartesi KAÜ eğitim binasında yapılıyor.

Saat 10:00’da başlayacak sınava giren tüm öğrencilere yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre yüzde yüze kadar, 7 yıl kesintisiz burs imkanı sunulacak ve bu burslar yurtdışında da geçerli olacak.

Sınav sonucunda yüzde yüz burs almaya hak kazanan öğrenciler, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabilecek.

KAÜ’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) yurt dışı kampus imkanlarından faydalanabilen KAÜ öğrencileri, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye’deki kampuslarda eğitim alabilecek.

KAÜ KKTC Tanıtım Sorumlusu Yağız Soya, 2018-2019 akademik yılında 9 yeni bölümün açılacağını belirtti.

Soya, Arabahmet bölgesinde ikamet eden ailelerin çocuklarına ve liselerde başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilere yüzde yüz, sınıf birincilerine ise yüzde 75 burs verildiğini de anımsattı.