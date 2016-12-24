Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Aralık 2016 Cumartesi 07:09

KAÜ, BİREBİR EĞİTİM VEREN TEK ÜNİVERSİTE

Yüksek öğretimin seçkin ve lider kuruluşu Girne Amerikan Üniversitesi'nin kardeş üniversitesi olan KAÜ tanıtım departmanı,KAÜ farkının temel prensiplerini anlattı.

KAÜ, BİREBİR EĞİTİM VEREN TEK ÜNİVERSİTE
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
KAÜ, BİREBİR EĞİTİM VEREN TEK ÜNİVERSİTE

KAÜ öğrencileri ile özgür eğitim sisteminde buluşmaya devam ediyor. Yüksek öğretimin seçkin ve lider kuruluşu Girne Amerikan Üniversitesi'nin kardeş üniversitesi olan KAÜ tanıtım departmanı,KAÜ farkının temel prensiplerini anlattı.

KAÜ Tam Anlamıyla Kıbrıs'ta Bir İlktir

KAÜ tanıtım departmanından yapılan açıklamada; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin teorinin yanında uygulama eğitimi veren bir şehir üniversitesi olduğunu , "KAÜ’nün tam anlamıyla Kıbrıs'ta bir ilki gerçekleştirdiğini ve amaçlarının Kıbrıs'ta yaşamış olan medeniyetlerden bize miras kalan tarihi sahiplenerek, bunları yeniden Kıbrıs'a kazandırıp, gelecek nesillere bu mirası en iyi şekilde aktarılabileceği ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalar olduğu aktarıldı .

Şehir Kampüsü’nde Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Bir şehir kampüsü olarak şehir merkezinde bulunan mekanları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan KAÜ’nün, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlediğini bildiren KAÜ tanıtım ekibi, ’Öğrencilerimiz birebir eğitim görecekleri sınıflarında, teorik bilgileri pratik bilgilerle harmanlayarak bölümlerle bağlantılı olarak uygulama alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyorlar.Tüm güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin, bölgedeki binaların restoresinde yer alacak, mistik sokaklarında resim ve heykeller yapabilecek,adanın konumu ve politik yapısını anlatan projelerde yer alabileceğini belirttiler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KAÜBİREBİR EĞİTİMÜNİVERSİTE
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası... GKK, Şehit Ailelerine Yemek Verdi 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası......
Akıncı, Seuyif’i Kabul Etti Akıncı, Seuyif’i Kabul Etti
Akıncı, Türkiye Üroloji Derneği Heyetini Kabul Etti Akıncı, Türkiye Üroloji Derneği Heyetini Kabul...
Ek Akaryakıt Desteği Ödendi Ek Akaryakıt Desteği Ödendi
75 Yılda Ümit Ali Esinler Sergisi Ziyarete Açıldı 75 Yılda Ümit Ali Esinler Sergisi Ziyarete Açıldı
AKPINAR: GAÜ’NÜN 2016 YILI’NI DEĞERLENDİRDİ AKPINAR: GAÜ’NÜN 2016 YILI’NI DEĞERLENDİRDİ
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası......
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından;...

Haberi Oku