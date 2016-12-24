KAÜ, BİREBİR EĞİTİM VEREN TEK ÜNİVERSİTE

KAÜ öğrencileri ile özgür eğitim sisteminde buluşmaya devam ediyor. Yüksek öğretimin seçkin ve lider kuruluşu Girne Amerikan Üniversitesi'nin kardeş üniversitesi olan KAÜ tanıtım departmanı,KAÜ farkının temel prensiplerini anlattı.

KAÜ Tam Anlamıyla Kıbrıs'ta Bir İlktir

KAÜ tanıtım departmanından yapılan açıklamada; Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin teorinin yanında uygulama eğitimi veren bir şehir üniversitesi olduğunu , "KAÜ’nün tam anlamıyla Kıbrıs'ta bir ilki gerçekleştirdiğini ve amaçlarının Kıbrıs'ta yaşamış olan medeniyetlerden bize miras kalan tarihi sahiplenerek, bunları yeniden Kıbrıs'a kazandırıp, gelecek nesillere bu mirası en iyi şekilde aktarılabileceği ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalar olduğu aktarıldı .





Şehir Kampüsü’nde Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Bir şehir kampüsü olarak şehir merkezinde bulunan mekanları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan KAÜ’nün, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlediğini bildiren KAÜ tanıtım ekibi, ’Öğrencilerimiz birebir eğitim görecekleri sınıflarında, teorik bilgileri pratik bilgilerle harmanlayarak bölümlerle bağlantılı olarak uygulama alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyorlar.Tüm güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin, bölgedeki binaların restoresinde yer alacak, mistik sokaklarında resim ve heykeller yapabilecek,adanın konumu ve politik yapısını anlatan projelerde yer alabileceğini belirttiler.