

KAÜ BiR BELGESELE DAHA EVSAHİPLİĞİ YAPTI





Bayrak Radyo Televizyonu (BRT)’nda her hafta yayınlanan ve eski KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı Atun tarafından hazırlanıp sunulan belgeselin son bölümü Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Osmanlı Kütüphanesi’nde çekildi. Söz konusu belgeselin son bölümü İkinci Dünya Savaşı sürecinde İngiliz ordusuna katılarak başta Avrupa ve Afrika kıtası ile Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapan ve Kıbrıs’ta genel olarak “Katırcılar” olarak adlandırılan insanların hikayelerini aktarıyor.KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Hakkı Atun bu kütüphaneyle tarihi misyonunu da yerine getirdiğini, Sadrazam kamil Paşa’nın adıyla da anılan konakta belgesel çekimi yapmanın tarihe sahip çıkmak anlamında da önemli olduğunu vurgulayarak yetkililere teşekkür etti ,herkesi bu kütüphane ve müzeyi ziyarete çağırdı.





İkinci Dünya Savaşı sürecinde 1939 Nisan ayından itibaren başta telefon operatörü, aşçı, terzi, demirci, şoför, elektrikçi olmak üzere çeşitli görevlerde ve cephe gerisinde faaliyette bulunmak üzere askere alınan ve özellikle araçların ulaşamadığı bölgelere katırlar vasıtasıyla askeri lojistik malzeme taşımak için de görev verilmesi nedeniyle “Katırcılar” olarak adlandırılan insanlarla ilgili olarak bu konuda “İkinci Dünya Savaşı ve İngiliz Ordusunda Katırcılar” isimli bir kitabı da bulunan KAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser de programda CY-001 numaralı ilk Kıbrıslı Türk katırcının Mağusalı Nevzat Halil olduğunu, açlık, fakirlik ve sefalet yaşayan insanların askere yazılmaktan başka çareleri kalmadığını, bu dönemde köylüleri ve çiftçileri faiz batağından korumak için “Köylü Borçlarını Tanzim Komisyonu” kurulduğunu, Nisan 1935 itibarıyla toplam 495 Kıbrıslı Türk’ün askere yazıldığını, 31 Temmuz 1944’de 10.679 kişilik Kıbrıs Alayı’nda 8.510 Kıbrıslı Türk bulunduğunu, Kıbrıs Gönüllü Birliği’nde CY-22.251 sicil numarasına kadar toplam 12.250 katırcının görev yaptığını, savaşın ardından bu sayıya 14.341 kişinin daha eklendiğini belirtti.





KAÜ BiR BELGESELE DAHA EVSAHİPLİĞİ YAPTI



Bayrak Radyo Televizyonu (BRT)’nda her hafta yayınlanan ve eski KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı Atun tarafından hazırlanıp sunulan belgeselin son bölümü Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Osmanlı Kütüphanesi’nde çekildi. Söz konusu belgeselin son bölümü İkinci Dünya Savaşı sürecinde İngiliz ordusuna katılarak başta Avrupa ve Afrika kıtası ile Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapan ve Kıbrıs’ta genel olarak “Katırcılar” olarak adlandırılan insanların hikayelerini aktarıyor.KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’ni de ziyaret eden Hakkı Atun bu kütüphaneyle tarihi misyonunu da yerine getirdiğini, Sadrazam kamil Paşa’nın adıyla da anılan konakta belgesel çekimi yapmanın tarihe sahip çıkmak anlamında da önemli olduğunu vurgulayarak yetkililere teşekkür etti ,herkesi bu kütüphane ve müzeyi ziyarete çağırdı.





İkinci Dünya Savaşı sürecinde 1939 Nisan ayından itibaren başta telefon operatörü, aşçı, terzi, demirci, şoför, elektrikçi olmak üzere çeşitli görevlerde ve cephe gerisinde faaliyette bulunmak üzere askere alınan ve özellikle araçların ulaşamadığı bölgelere katırlar vasıtasıyla askeri lojistik malzeme taşımak için de görev verilmesi nedeniyle “Katırcılar” olarak adlandırılan insanlarla ilgili olarak bu konuda “İkinci Dünya Savaşı ve İngiliz Ordusunda Katırcılar” isimli bir kitabı da bulunan KAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser de programda CY-001 numaralı ilk Kıbrıslı Türk katırcının Mağusalı Nevzat Halil olduğunu, açlık, fakirlik ve sefalet yaşayan insanların askere yazılmaktan başka çareleri kalmadığını, bu dönemde köylüleri ve çiftçileri faiz batağından korumak için “Köylü Borçlarını Tanzim Komisyonu” kurulduğunu, Nisan 1935 itibarıyla toplam 495 Kıbrıslı Türk’ün askere yazıldığını, 31 Temmuz 1944’de 10.679 kişilik Kıbrıs Alayı’nda 8.510 Kıbrıslı Türk bulunduğunu, Kıbrıs Gönüllü Birliği’nde CY-22.251 sicil numarasına kadar toplam 12.250 katırcının görev yaptığını, savaşın ardından bu sayıya 14.341 kişinin daha eklendiğini belirtti.





Prof. Keser ayrıca Kıbrıslı katırcıların toplam 341 kaybından 66’sının Kıbrıslı Türk olduğunu ve bunların 9 farklı ülkede 19 ayrı mezarlıkta defnedildiklerini, bunların arasında CY-2200 sicil numarasıyla 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun 4 Temmuz 1943 günü hayatını kaybeden ve halen mezarı Polonya’nın Krakow kentinde bulunan babası Derviş İzzet Eroğlu’nun da bulunduğunu, ayrıca toplam 16 Kıbrıslı Türk’ün de subay olarak görev yaptıklarını da sözlerine ekledi. Belgesel son bölümü önümüzdeki hafta Cuma günü BRT’de gösterime girecek.



