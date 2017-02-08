Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Şubat 2017 Çarşamba 13:36

KAÜ BİLGİDEN ALDIĞI GÜÇLE ÖĞRENCİSİNİ BİLİMİN VE BİLGİNİN IŞIĞINDA HAYATA HAZIRLIYOR

KAÜ BİLGİDEN ALDIĞI GÜÇLE ÖĞRENCİSİNİ BİLİMİN VE BİLGİNİN IŞIĞINDA HAYATA HAZIRLIYOR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 KAÜ BİLGİDEN ALDIĞI GÜÇLE ÖĞRENCİSİNİ BİLİMİN VE BİLGİNİN IŞIĞINDA HAYATA HAZIRLIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ‘’BİLGİ GÜÇTÜR’’ sloganıyla KAÜ’nün bilgiden aldığı güçle KAÜ öğrencisini bilimin ve bilginin ışığında güçlendirerek hayata hazırlıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’den yapılan açıklamada,

KAÜ’nün belirlemiş olduğu vizyon ile, evrensel misyonunun yanında, bölgenin eğitsel-kültürel, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını,KAÜ’de, seçkin bir akademik kadro eşliğinde; öğrencileri, araştırmaya, öğrenmeye ve sorgulamaya yönlendirecek bir ders programı sunulduğunu,İstenilen alanda, bölgedeki tarihi eser niteliğindeki bina dokusunu soluyarak, adeta doğal bir laboratuvar ortamında eğitim verildiğini bir kent üniversitesi olan KAÜ’nün, sınıfta öğrendiklerini, şehir yaşamı ile bütünleştirecek kolaylığı ve rahatlığı sunacak şekilde tasarlandığını,özgür Eğitim sistemi sayesinde öğrencilere geniş seçenekler sunularak, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kendilerini özgür bir şekilde geliştirme imkanı sağlandığını belirttiler.

BİLGİ SENİNLE VE SEN DE GÜÇLÜSÜN

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yetkilileri, Geleceğine bilgi dolu koşmak istiyorsan,Bilgi seninle ve sen de güçlüsün ,Üniversite’nin eğitim temalı vurguları ile geleceğin gençlerde olduğunu belirterek yeni dönem için tüm öğrencilere başarı temennilerinde bulundular.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIBRIS’TA KENTLEŞME POLİTİKALARI PANELİ GAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR. KIBRIS’TA KENTLEŞME POLİTİKALARI PANELİ GAÜ’DE...
Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili...
Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler… Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili...
Dikkat Meteoroloji Uyardı! Dikkat Meteoroloji Uyardı!
Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler… Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili...
Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, Sayıştay Başkanı, Khk Başkanı, Ombudsman Ve Yödak Başkanı’nı Kabul Etti Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Başsavcı, Sayıştay...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

KIBRIS’TA KENTLEŞME POLİTİKALARI PANELİ...

Haberi Oku