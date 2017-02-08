KAÜ BİLGİDEN ALDIĞI GÜÇLE ÖĞRENCİSİNİ BİLİMİN VE BİLGİNİN IŞIĞINDA HAYATA HAZIRLIYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ‘’BİLGİ GÜÇTÜR’’ sloganıyla KAÜ’nün bilgiden aldığı güçle KAÜ öğrencisini bilimin ve bilginin ışığında güçlendirerek hayata hazırlıyor.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’den yapılan açıklamada,

KAÜ’nün belirlemiş olduğu vizyon ile, evrensel misyonunun yanında, bölgenin eğitsel-kültürel, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını,KAÜ’de, seçkin bir akademik kadro eşliğinde; öğrencileri, araştırmaya, öğrenmeye ve sorgulamaya yönlendirecek bir ders programı sunulduğunu,İstenilen alanda, bölgedeki tarihi eser niteliğindeki bina dokusunu soluyarak, adeta doğal bir laboratuvar ortamında eğitim verildiğini bir kent üniversitesi olan KAÜ’nün, sınıfta öğrendiklerini, şehir yaşamı ile bütünleştirecek kolaylığı ve rahatlığı sunacak şekilde tasarlandığını,özgür Eğitim sistemi sayesinde öğrencilere geniş seçenekler sunularak, uzmanlaşmak istedikleri alanlarda kendilerini özgür bir şekilde geliştirme imkanı sağlandığını belirttiler.

BİLGİ SENİNLE VE SEN DE GÜÇLÜSÜN

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yetkilileri, Geleceğine bilgi dolu koşmak istiyorsan,Bilgi seninle ve sen de güçlüsün ,Üniversite’nin eğitim temalı vurguları ile geleceğin gençlerde olduğunu belirterek yeni dönem için tüm öğrencilere başarı temennilerinde bulundular.