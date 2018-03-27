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KAÜ ANKARA’DA OSMANLI ESERLERİ SERGİSİ AÇTI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) Genel Merkezi iş birliği ve ev sahipliğinde, “Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri” başlıklı fotoğraf sergisi açtı.

KAÜ ANKARA’DA OSMANLI ESERLERİ SERGİSİ AÇTI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) Genel Merkezi iş birliği ve ev sahipliğinde, “Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri” başlıklı fotoğraf sergisi açtı.

27 Mart 2018 Salı 17:15
KAÜ ANKARA’DA OSMANLI ESERLERİ SERGİSİ AÇTI
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KAÜ ANKARA’DA OSMANLI ESERLERİ SERGİSİ AÇTI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Ankara’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) Genel Merkezi iş birliği ve ev sahipliğinde, “Kıbrıs’ta Osmanlı Eserleri” başlıklı fotoğraf sergisi açtı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, dün açılan sergide, 2 Nisan’a kadar, KKTC’nin çeşitli bölgelerinde bulunan Osmanlı eserlerinin fotoğrafları sergilenecek.

Sergi açılışının ardından KTKD Genel Başkanı Ahmet Zeki Bulunç tarafından KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker ve KAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’e teşekkür plaketleri sunuldu.

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