BASIN BİLDİRİSİ

KAU AKUT EKİBİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) çalışmalarını başlattı. Üniversite bünyesinde bulunan öğrencilerden oluşan AKUT ekibi, Sivil Savunma Teşkilatı’nda başlayan eğitimlere katılım sağladılar.

Çalışmalara Başlandı











2016-17 eğitim öğretim yılı içerisinde gerçekleşecek olan Akut eğitiminin ilk gününde düğüm, köprü kurma ve iniş eğitimleri verildi.Öğrencilerinden oluşan AKUT ekibiyle ilgili yapılan açıklamada“Öğrencilerle birlikte ekip olarak bölgesel çalışmaların başladığını, bunun yanısıra sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verildiği belirtildi.

Bu tür çalışmaların kişiye özgüven aşıladığına dikkat çeken KAÜ Akut ekibi lideri Yrd.Doç Dr. Rukiye Kilili, KAÜ’deki öğrencilerle birlikte Arabahmet bölgesinde oldukça yararlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini bir sonraki eğitimde çalışmalarının ilk yardım ve tırmanma olarak devam edeceğini bildirdi.