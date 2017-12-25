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KAÜ AKUT EKİBİ BU YILDA ÇOK İDDİALI

KAÜ AKUT EKİBİ BU YILDA ÇOK İDDİALI

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
KAÜ AKUT EKİBİ BU YILDA ÇOK İDDİALI
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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) çalışmalarını başlattı.Geçtiğimiz yılın şampiyon akut ekibi 2018 IUSARC Games yarışmaları için hazırlarına başladı. Üniversite bünyesinde bulunan öğrencilerden oluşan  AKUT ekibi, Sivil Savunma Teşkilatı’nda başlayan eğitimlere katılım sağladılar.

KAÜ Akut Ekibi Çalışmaları Başladı

KAÜ Arama Kurtarma Ekibi (AKUT); mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin kurtarılması için faaliyet gösteriyor.Yeni dönemde yapılan ilk çalışmaların tırmanma, iniş, düğüm atma çeşitleri olduğu bildirilirken,

Geçen yılın şampiyonu KAÜ Akut ekibi

‘‘Geçtiğimiz yıl büyük bir azimle mücadale ettik, bu yıl ki çalışmalarımızada büyük bir emek ve hırsla başlamış bulunduk. Gerçekleşecek olan 2018  IUSARC Games yarışmaları için çok iddialıyız.’’ şeklinde duygularını dile getirdiler.

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