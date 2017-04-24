KAÜ ADAY ÖĞRENCİLERİ MESLEK SEÇİMLERİ İÇİN YÖNLENDİRDİ

KKTC Liselerinde sürdürmüş olduğu tanıtımlarına devam eden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), disiplinlerarası eğitim sistemini de tanıtmayı sürdürüyor. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi tarafından düzenlenen eğitim fuarı, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin yanısıra diğer üniversitelerin de katılımı ile 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşti.Öğrenciler üniversite tanıtım görevlilerine sorular yönlendirerek bilgi alırken, üniversite yetkilileri bir yıllık süreçte sağlık bölümlerine büyük ilgi duyan yeni nesil, ön lisans programları hakkındaki araştırmalarını sürdürdüğünü belirttiler.2 yıllık sağlık bölümlerine ise yoğun ilginin olması tüm öğrencilerin dikkatini çekti. KAÜ tanıtım görevlileri,diğer liselerde de gerçekleştirdikleri üzere, KAÜ'nün disiplinler arası eğitim sistemi hakkında tüm aday öğrencileri detaylı bir şekilde bilgilendirdiler.Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Elektrik mühendisliği ve Mimarlık alanına yönlendiklerini açık bir şekilde belirterek gerçekleşen fuar sonunda, katılım gösteren tüm üniversite yetkilileri ve lise öğrencileri, etkinlikten mutlu ayrıldılar.