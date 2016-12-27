KAÜ 20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencileriyle Buluştu

KKTC’nin ilk ve tek şehir üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ,20 Temmuz Fen Lisesi'nde düzenlenen Fuar'da, geleceğin üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.

KKTC’nin ilk ve tek şehir üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ,20 Temmuz Fen Lisesi'nde düzenlenen Fuar'da, geleceğin üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin yanısıra diğer üniversitelerin de katılım gösterdiği fuar 10:30-13:00 saatleri arasında 20 Temmuz Fen Lisesi'nde yapıldı.





Fuara katılan eğitim danışmanları, bağlı oldukları üniversiteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiler.Fuar da üniversiteler hakkında bilgiler verilirken bu bilgileri görsel olarak desteklemesi adına fuara katılan tüm üniversitelerin tanıtım filmleri de ekranda yer aldı.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikle ilgili olarak konuşan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin sunduğu imkanların çok iyi olduğunu söylerken, bir çok öğrenci de KAÜ'nün şehir kampüsü hakkında bilgiler alırken,KAÜ'nün birebir eğitim sistemindeki pratik uygulamaları gelip yerinde görmek istediklerini dile getirdiler.