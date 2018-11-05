Katile yardım etmekten yakalandılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” meselesinde arana kişi olan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı olay gününden sonra sakladıkları gerekcesi ile tutuklanan zanlılar Murat Sazak ve İsmail Kiliç “Feri Fail” suçlamasıyla tutuklanarek bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlılar Murat Sazak ve İsmail Kiliç’in, cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı cinayet işlediğini bildikleri halde Alayköy’deki çiftlik evinde saklayarak polise bildirmeyerek, alabileceği cezadan kurtarmak için yardım ettiklerini ileri sürdü. Polis mesele ile ile ilgili olarak zanlıların ifade verdiğini ve aleyhlerine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Müfettiş Muavini Gürler, iki zanlının mahkemede ilerde yargılanmalarında hazır olmalarını sağlanabilmesi için uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Murat Sazak, “Bizde korku vardı. Polisi arayıp, aramamakta tereddüt içindeyken yakalandı” dedi. İsmail Kiliç, ifade vermek istediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç İnan, zanlılar Murat Sazak ve İsmail Kiliç’in ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada ikişer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

