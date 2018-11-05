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Katil 8 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı bugün sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Katil 8 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı bugün sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:41
Katil 8 gün daha tutuklu kalacak

Katil 8 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Taammüden adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanan cinayet zanlısı Fatih Çıkrıkçı bugün sabah yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube’de görev yapan Müfettiş Muavini Emirali Gürler olayla ilgili bularuları aktardı. Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın 31 Ekim’de saat 10.30’da Gönyeli’de Akgünler Sokak’ta ayrıldığı kız arkadaşı olan Gülbahar Ulutan’ı, gündelikçi temizlikçi olarak çalıştığı evde kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu toplam uzunluğu 41 santimetre uzunluğundaki copla vücudunun muhtelif yerlerine vurduğunu anlattı. Gürler, zanlının akabinde, ağız uzunluğu 15 santimetre, toplam uzunluğu 28 santimetre olan demirden mamul bıçakla, maktülenin vücudunun muhtelif yerlerine defalarca sokarak öldürdüğünü belirtti. Polis maktüle Gülbahar Ulutan’ın otopsisinde 13 bıçak darbesine bağlı, büyük damar kesisi sonucu öldüğünün belirlendiğini söyledi. Müfettiş Muavini Emirali Gürler, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın 2 Kasım’da Alayköy’de eski bir çiftlik evinde bulunduğunu ve yakalandıktan sonra bıçağı attığı yer ile olay günü giydiği elbiselerin yerini polise gösterdiğini kaydetti. Zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyleyen Gürler, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkemede söz hakkı verilen cinayet zanlısı Çıkrıkçı sukut kalmayı tercih etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın ifadesinin teyit ve tekzibinin yanı sıra, aranan emareler olduğuna vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KatilTutuklu
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