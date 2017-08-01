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01 Ağustos 2017 Salı 06:54

Kasti Hasara Tutuklama...

Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Retro Lounge” isimli bara alınmadıkları gerekçesiyle, 30 Temmuz tarihinde saat 04.00 sıralarında, işyerinin vitrin camlarını, ana giriş kapısını ve işyeri içerisindeki muhtelif eşyalara vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratma suçundan aranan M.C.Ç (E-29), M.G (E-37) ve M.N.V (K-41), bugün tespit edilerek tutuklandı.

Kasti Hasara Tutuklama...
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Lefkoşa, 1 Ağustos 17 : Girne’de, Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Retro Lounge” isimli bara alınmadıkları gerekçesiyle, 30 Temmuz tarihinde saat 04.00 sıralarında, işyerinin vitrin camlarını, ana giriş kapısını ve işyeri içerisindeki muhtelif eşyalara vurup kırmak suretiyle kasti hasara uğratma suçundan aranan M.C.Ç (E-29), M.G (E-37) ve M.N.V (K-41), bugün tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan, 18 Temmuz tarihinde saat 00.45'de, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde park halinde bulunan ve eski eşine ait olan salon aracın sol ve sağ dikiz aynalarını eli ile kırarak kasti hasara uğratmak suçundan aranan G.N (E-32), dün tespit edilerek tutuklandı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

(SEL)

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