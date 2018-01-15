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KASTİ HASAR

KASTİ HASAR

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:31
KASTİ HASAR
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KASTİ HASAR

Şişe'de Durduğu Gibi Durmadi


Gazimağusa'da Bayraktar Yolu Noyanlar Yaşam-1 Sitesi önünde dün gece 23.30 sıralarında, A.Ç.(E-27) 390 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kullanımındaki aracı apartmanın ön kısmına rahat park edemediği gerekçesiyle sinirlenip, o sırada apartmanın önünde park halinde bulunan Engin Bora’ya ait aracın arka tamponuna ve bagaj kısmına, kullanımındaki araçla kasten çarpıp hasara uğrattı.

Daha sonra aracın ön tamponunu eliyle çekip yerinden söken ve arka sağ kısmına da yumruk atıp arka cam sileceğini kıran A.Ç polis tarafından tutuklandı.
 

Son Güncelleme: 15.01.2018 14:37
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