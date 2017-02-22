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22 Şubat 2017 Çarşamba 14:16

Kask Hayat Kurtardı

Kask Hayat Kurtardı
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Kask Hayat Kurtardı
Sokak arasında Van araç ile bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 yaşındaki İbrahim Solak yaralandı. Yürekleri ağza getiren kazada motosiklet sürücüsünü ölümden başında takılı olan kaskı kurtardı

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, dün öğle saatlerinde Van araçla bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 57 yaşındaki İbrahim Solak, yaralandı.

Kaza sırasında sağ ayağı kırılan motosiklet sürücüsü Solak, ‘112 sağlık ekiplerinin’ olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yürekleri ağza getiren kazada motosiklet sürücüsünü ölümden başında takılı olan kaskı kurtardı.

Dikkatsizce dönüşe geçti
Edinilen bilgilere göre saat 12.30’da meydana gelen kaza, Muzaffer Aydıç’ın yönetimindeki JE 050 plakalı Van aracıyla sağa dönüş yapmak istediği esnada sokak üzerinde seyreden İbrahim Solak yönetimindeki KB 822 plakalı motosikletin önünü tıkaması ve çarpışmaları sonucu gerçekleşti.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan ve çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücü Solak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kameralar göstermelik mi?
Kaza ihbarı üzerine Trafik Şube’de görevli deneyimli Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ile ekibi kısa sürede olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Polis, kaza sonrasında olay yerindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı ancak işyerlerindeki birçok güvenlik kamerasının çalışmadığı anlaşıldı.

 
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