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14 Kasım 2017 Salı 11:07

KASIRGA VE AKDAĞ, CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN BU AKŞAM KKTC’YE GELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerine katılmak amacıyla bu akşam ülkeye geliyor.

KASIRGA VE AKDAĞ, CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI İÇİN BU AKŞAM KKTC'YE GELİYOR
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümü kutlama etkinliklerine katılmak amacıyla bu akşam ülkeye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, TC Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga ile TC Başbakan Yardımcısı Akdağ bu akşam Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in 34.Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle KKTC’ye davet edilen resmi konuklar onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Kasırga ve Akdağ, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın sabah 09.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tebrik kabulünde, ardından da Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni’nde hazır bulunacak.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün 13.30’da vereceği öğle yemeğine katılacak olan Kasırga ve Akdağ, 17.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yi ziyaret edecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i 17.30’da, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ise 18.00’de ziyaret edecek olan Kasırga ve Akdağ, 19.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vereceği KKTC’nin 34.Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu’na katılacak.

Kasırga ve Akdağ 21.00’de KKTC’den ayrılacak. 
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