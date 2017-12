KASIRGA VE AKDAĞ BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN’Ü ZİYARET ETTİ



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret etti.Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, TBBM ve hükümet temsilcileri olarak 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda KKTC’de olmaktan ve Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Akdağ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Türk milletinin selamlarını iletti.Akdağ, 14 bin dolara yaklaşan kişi başı geliriyle huzur içinde refah içerisinde yaşayan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumuyla beraber olduklarını belirterek, bütün haksızlıklara ve izolasyonlara rağmen, KKTC’nin bugünkü geldiği noktanın halkın kararlığı özgüveni ve KKTC ve Türkiye’nin dayanışmasının neticesi olduğunu söyledi.“Bu özgüveni, kararlılığı ve dayanışmayı devam ettireceğiz” diyen Akdağ, her alanda KKTC’nin çok daha gelişmiş hale gelmesinin ortak hedef olduğunu vurguladı.KKTC’nin gelişmesi için aktarmaları gereken maddi manevi ne varsa aktarmaya devam edeceklerini söyleyen Akdağ, “Şuna inanıyorum ki bu yüksek potansiyel; birlikte hareket edersek güçlerimizi birleştirirsek Kıbrıs halkının mutluluğunu ve refahını artırmaya vesile olacaktır” dedi.KKTC halkında yüksek potansiyel gördüğünü her zaman ifade ettiğini vurgulayan TC Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC’yi 3 ayda 3 kez ziyaret ederek her tarafını tanıma fırsatı bulduğunu belirtti ve “Bu yüksek potansiyeli paydaşlar olarak iyi kullanmalıyız” dedi.Rum tarafının “mızıkçılığına” olayı çözümsüzlüğe götürme çabalarına çok da önem vermediğini söyleyen Akdağ, önemli olanın KKTC halkının mutluluğu olduğunu dile getirdi.Recep Akdağ, “İşin siyasi diplomatik tarafı zaman içerisinde çözülecektir. Çözülmeye mahkumdur. Ne kadar Rum tarafı, Yunan tarafı buna karşı çıkarsa çıksın işin gideceği sonuç odur. Onun için biz kendi işimize odaklanıyoruz. Çalışmaya, üretmeye, gelişmeye devam edeceğiz” dedi.Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin Cumhurbaşkanıyla, Meclisiyle, hükümet ve muhalefetiyle KKTC’nin 34’üncü kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Türk halkıyla birlikte olduğunu belirtti.Başbakan Özgürgün Anadolu halkıyla Kıbrıs Türk halkının yıllar süren mücadelesi neticesinde kurulan KKTC’nin 34’üncü yılına ulaştığını kaydederek, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a getirdiği barış ve huzur ortamının devam ettiğini vurguladı.Özgürgün, 1974’ten bugüne adada kan dökülmediğini ancak bir anlaşmaya da varılamadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının da kendi devletini kurarak, gelişmiş demokrasisi, ekonomisi ve bir çok alandaki ilerlemesiyle Rum devleti kadar güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmekte olduğunu söyledi.Kıbrıs Türk halkının bir çok kez Rum tarafına anlaşma elini uzattığını ancak Rum tarafının defalarca reddettiğini söyleyen Özgürgün, en son Crans Montana’da da sürecin sonuçlandığını ifade etti.Özgürgün, bundan sonra yapılacak olan işin, artık Rum tarafının bu zeminde ve BM himayesinde devam eden görüşmelerin sonsuza kadar sürmeyeceğini anlamış olduğunu anlatmak olduğunu kaydetti.KKTC’yi nice 34 yıllara götürecek atılımları Türkiye ile birlikte gerçekleştireceklerini söyleyen Özgürgün, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının arasının açılamayacağını Rum tarafı ve diğer muhatapların artık anlamış olması gerektiğini belirtti.