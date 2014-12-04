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Kasım Ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde Göre Bir Önceki Aya Göre 0,68 Düşüş Gerçekleşti

Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ), Kasım ayı için yayımladığı 2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0,68 düşüş yaşandı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,88 artış meydan geldi.

Kasım Ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde Göre Bir Önceki Aya Göre 0,68 Düşüş Gerçekleşti

Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ), Kasım ayı için yayımladığı 2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0,68 düşüş yaşandı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,88 artış meydan geldi.

04 Aralık 2014 Perşembe 13:54
Kasım Ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde Göre Bir Önceki Aya Göre 0,68 Düşüş Gerçekleşti
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EN YÜKSEK ARTIŞ SALATALIKTA EN YÜKSEK DÜŞÜŞ TAZE FASULYEDE OLDU

 Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ), Kasım ayı için yayımladığı 2008=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 0,68 düşüş yaşandı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,88 artış meydan geldi.

DPÖ’nün Tüketici Fiyatları Endeksi Kasım ayı sonuçlarına göre, Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %1.29 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde %0.81, çeşitli mal ve hizmetlerde %0.37,haberleşmede %0.20, giyim ve ayakkabıda %0.15, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0.11,eğlence ve kültürde %0.10 artış, ulaştırmada %2.58, eğitimde %1.52, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %0.77,lokanta ve otellerde %0.47, alkollü içecekler ve tütünde %0.05 düşüş gerçekleşti.
148 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 121 maddenin fiyatlarında düşüş gerçekleşti.

Kasım ayında  en yüksek fiyat artışı yüzde 114,98 ile salatalık, 46,78 börülce  ve 41,23 ile uçak ücretinde yaşandı.

Kasım ayında  en yüksek fiyat düşüşü ise  yüzde 43,72 ile  taze fasulye, 36,39 cehennem topuzu ve 31,96 ile cennet hurmasında gerçekleşti.
 

2008:100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde  bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,97  bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,88  artış gerçekleşti.

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Kasım Ayı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde Göre Bir Önceki Aya Göre 068 Düşüş GerçekleştiKıbrıs Manşet
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