Kaşif, polislerin emekliliği ile ilgili konuştu



Polis mensuplarına 25 yılda emeklilik hakkı verilmesini öngören yasa önerisinin Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülüp onaylanmaması siyasilerden çok polis mensuplarını rahatsız ederken KIBRIS POSTASI’na konuşan Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Mağusa Milletvekili Ahmet Kaşif , yasa önerisinin tasarısı şeklinde sunulacağını fakat geç kalınması nedeni ile UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ve 16 milletvekilinin imzası ile yasa önerisinin Meclis’e sunulduğunu söyledi. Kâşif “Biz komite olarak üzerimize düşeni yaptık. Elzem olan bir yasa tasarısıydı” dedi.

İvedilik kararı alınması ile birlikte yasa önerisinin komiteden geçtiğini söyleyen Kâşif, Başsavcılığın Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’nın anayasanın 8’inci maddesine uygun olup olmadığı yönünde bir görüşü olduğunu ve bunun tartışılması gereken bir konu olduğunu kaydetti…



Kâşif, Meclis’in 11 Aralık’a ertelendiğini ve bu yasa tasarısının 11 Aralık’ta toplanacak Cumhuriyet Meclisi gündeminin ilk maddesinde yer aldığını kaydetti.



Öte yandan polis mensuplarının emeklilik haklarında düzenlemeye gidilmesi amacıyla Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi dün de Meclis’ten geçirilemedi. Pek çok siyasi isim konu ile ilgili çeşitli görüş belirtirken, aslında bu durum en çok hiçbir açıklama, eylem ve boykot hakkı bulunmayan polis mensupları rahatsız etti.



Polis teşkilatına bağlı çok sayıda polis mensubu, yasa önerisinin görüşülüp kabul edilmemesine tepki göstererek sosyal medya üzerinden bir günlüğüne geçici olarak Facebook resimlerini değiştirip polis teşkilatına ait armayı profil resmi yaptı. Bazı polis mensupları ise görev anında yaşadıkları zor anların fotoğraflarını paylaşarak, polis mensuplarının hangi şartlar altında görev yaptıklarını anlattı.



Yine Kıbrıs Postası’na konuşan Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ise Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin görüşüleceği Meclis toplantısının önceki gün nisap sağlanamadığı için dün de Meclis’in 15 gün ertelenmesi kararı ile yasa önerisinin geçirilemediğini söyledi. Meclis toplantısını takip ettiklerini belirten Çırakoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin polisi enayi sanıp seçim yatırımı yapmak için polise umut vermeye çalıştığını ileri sürdü.





Polis teşkilatında görevli yaklaşık 400 polis mensubu Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesini dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nden oy birliği ile geçen yasa önerisi ivedilikle görüşülmesi kararı ile Cumhuriyet Meclisi gündemine taşındı ancak bir takım engellere takıldı. Yıllardan beri polis mensupları tarafından beklenen yasa ile ilgili içine bulunduğumuz ayda yaşanan gelişmeler öncelerde polis mensuplarını heyecanlandırdı ancak, Cumhuriyet Meclisi’nin önceki gün nisap sağlanamaması nedeni ile dün de Meclis’in 15 gün ertelenmesi kararı nedeni ile görüşemediği yasa önerisi hem bazı siyasiler tarafından hem de çok sayıda polis mensubu tarafından tepki topladı. Bazı siyasi isimler yaşananların polis teşkilatına umut vermek olduğunu ve seçim yatırımı olduğunu söylerken, açıklama yapma, eylem ve boykot hakkı olmayan polis mensupları ise sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.



Polis Emeklileri Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu ile Mağusa Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Ahmet Kaşif konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu. Kaşif 11 Aralık’ta toplanacak olan Cumhuriyet Meclisi’nde gündemdeki ilk konunun polis yasayı olduğunu söylerken, Emekli Polisler Derneği Başkanı ile HP milletvekili adayı Nurettin Çırakoğlu polis teşkilatının kandırılmaya çalışıldığını, UBP’nin bu sayede umut vererek seçim yatırımı yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

PROFİL RESİMLERİNİ DEĞİŞTİRİP TEPKİ GÖSTERDİLER



Yasanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmemesine tepki gösteren polis teşkilatında görevli çok sayıda polis mensubu sosyal medya üzerinden 1 günlüğüne profil resimlerini değiştirerek polis teşkilatı amblemini profil resmi olarak ayarladı. Bazı polis mensupları ise zor şartlarda görev başında bulundukları fotoğrafları paylaşarak polis mensuplarının uzun mesailer tehlikeli görevler ve tüm risk ve kötü şartlara rağmen görevlerinin başlarında olduğunu anlatmaya çalıştı. Polis mensupları 25 yılı doldurduklarında neden emekli hakları olması gerektiğini bir hesaplama ile izah etti. Buna göre:



“POLİS NİÇİN 25 YILI TAMAMLAYINCA EMEKLİLİK HAKKI ELİNDE OLMALI"



"Küçük bir hesap yapalım:

24 saat işleyip 2 gün boş yapan bir polis mensubunu ele alalım.

Ayda 10 gün çalışır.

24 saat x 10 gün = 240 saat

240 saat x 12 ay = 2880 saat

2880 saat x 25 yıl = 72000 saat

Peki sivil bir memur ne kadar çalışır?

Günde 8 saat olarak hesap edelim.

8 saat x 5 gün = 40 saat

40 saat x 4 hafta = 160 saat

160 saat x 12 ay = 1920 saat

1920 saat x 25 yıl = 48000 saat

Polisin 25 fiili yılda çalışmış olduğu 72000 saat üzerinden bir hesap daha yapalım:

72000 saat / 160 saat (sivil aylık çalışma saati)= 450 ay

450 ay / 12 ay = 37,5 yıl eder

Sivil 25 fili yılda çalışmış olduğu 48000 saat üzerinden bir hesap daha yapalım:

48000 saat / 160 saat (sivil aylık çalışma saati)= 300 ay

300 ay / 12 ay = 25 yıl.