Kaşgar Bölgesi’nin Güvenliği Artırıldı!

Girne Kaşgar Bölgesi’nde Girne Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol girişine deneme amaçlı güvenlik bariyeri ve personeli yerleştirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belirli saatler içerisinde bölgeye geçişin kontrollü olacağı kaydedildi.



Açıklamada, hafta içi ve hafta sonları 22:00-06:00 saatleri arasında, bölgeye girişin kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.