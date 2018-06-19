Kaşgar Bölgesi’nin Güvenliği Artırıldı!

Girne Kaşgar Bölgesi’nde Girne Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol girişine deneme amaçlı güvenlik bariyeri ve personeli yerleştirildi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belirli saatler içerisinde bölgeye geçişin kontrollü olacağı kaydedildi.
Girne Kaşgar Bölgesi’nde Girne Belediyesi ve Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yol girişine deneme amaçlı güvenlik bariyeri ve personeli yerleştirildi.