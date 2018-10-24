Kasaplık hayvan satışı yapılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, 10 baş inek, 30 baş keçi ve 50 baş kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Komisyonca uygun görülen teklifler, en geç 9 Kasım tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 9 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda, satış kararı iptal edilecektir” denildi.

Kasaplık satışına sunulan inekler Çömlekçi Çiftliği’nde, diğerleri ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilir.

Tekliflerin en geç 31 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, bir İngiliz atının da ilgilenenlere satılacağı, detaylı bilginin 22 75235 numaralı telefondan alınabileceği ifade edildi.

