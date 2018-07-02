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Kasaplar Kooperatif Kurma Gündemiyle Bir Araya Geldi!

Kasaplar geçtiğimiz gün, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (KTEZO) kooperatif kurma gündemiyle bir araya geldi.

Kasaplar Kooperatif Kurma Gündemiyle Bir Araya Geldi!

Kasaplar geçtiğimiz gün, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (KTEZO) kooperatif kurma gündemiyle bir araya geldi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
Kasaplar Kooperatif Kurma Gündemiyle Bir Araya Geldi!


Kasaplar geçtiğimiz gün, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda (KTEZO) kooperatif kurma gündemiyle bir araya geldi.
KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın yönettiği toplantıda açılış konuşmasını Akbıçak Kasap işletmesinin sahibi Halil Akbıçak yaptı.
KTEZO’dan verilen bilgiye göre, daha sonra katılımcılara hitap eden Tulga, Kasaplar Birliği’nin yeniden örgütlenmesi ve buradan hareketle alınan kooperatif oluşturma kararının çok önemli olduğunu belirtti.
Tulga, et ve sütün temel tüketim maddeleri olduğunu kaydederek, sektörün “meydanı rant çevrelerine ve kaçakçılara bırakamayacak kadar” önemli olduğunu belirtti.
Et ve et ürünleri kooperatifinin en kısa zaman içerisinde kurulması için Oda olarak kasaplara destek vereceklerini ifade eden Tulga, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Esas olan halktır, toplumdur. Üretimi halk ile buluşturursanız üretim büyür ve süreklilik kazanır. Şu anda bu zincirin her halkasında sıkıntı var. Et üretiminin halk ile buluşması; kasaplar, restoranlar, kebapçılar ile buluşması tehlikeye girdi. Alım gücünün de düşmesiyle insanlar başka arayışlara girdi. Yerli üretim tüketilemiyor, bu nedenle de geriliyor. Dolayısıyla, boşluğu dolduranlar kaçakçılar oldu. Altı buçuk ton etin yakalanması denizde damla bile değildir.
Ciddi fiyat farklarının oluştuğu bu küçücük ülkede mevcut durum kabul edilemez. Bir ekonomiyi vurmak, berhava etmek zaten böyle bir şeydir. Ayda yaklaşık 50 milyon ciro ile yakıttan sonra neredeyse ticareti en çok yapılan et ve et ürünlerinin yarısı kayıt dışı yapılıyorsa düşünün halimizi. Ne bütçe kalır, ne üretici, ne de sağlık kalır. Ne kasap, ne restoran, ne de turizm. Dolayısıyla, her şeyin kayıt altına alınacağı bir sisteme geçmek için kasaplarımızla, restorancılarımızla, marketçilerimizle birlikte üreticilerle dayanışma içinde yeni bir sorumluluk daha almanın arifesindeyiz.”
Toplantıda alınan karara göre, Çarşamba günü 20.00’de KTEZO toplantı salonunda ülkedeki tüm kasapların katılımı ve aynı gündemle yeni bir toplantı gerçekleştirilecek.
 

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Son Güncelleme: 02.07.2018 15:22
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