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01 Ağustos 2017 Salı 08:04

KASAP DÜKKANINA GİRDİ

KASAP DÜKKANINA GİRDİ
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Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde dün akşam saatlerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasına karışan PH 613 plakalı kamyonet, Tunççağ Kasap dükkanının vitrin camına çarparak durabildi.

Yüreklerin ağızlara geldiği kaza olay esnasında dükkanın önünde ve camın arkasında herhangi birisinin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.Dükkan içerisinde alışveriş yapan müşteriler ise olay esnasında büyük korku yaşadıklarını belirterek, “Resmen canımızdan oluyorduk. Eğer kamyonet içeriye girseydi ölümle yüzleşecektik” dedi

Elde edilen bilgilere göre, dün saat 18.20 sıralarında Göçmenköy’de bulunan Rauf Denktaş Caddesi üzerindesyredenMehmet İlhan(E-54) yönetimindeki PH 613 plakalı kamyonet, dikkatsiz bir şekilde sola dönmek istedi. Bu esnada normal yolundaMehmet Sercan Bahtioğlu (E-29) yönetimindeki HF 270 plakalı aracın önünü tıkadı. 

İşçiler çok korktu

Olayda HF 270 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpan kamyonet savrularak kasap dükkanının vitrin camını kırdıktan sonra durabildi.Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada, kasap dükkanının camına çarparak durabilen kamyonette bulunan inşaat işçilerinin büyük korku yaşadığı gözlemlendi.

YDÜ yolunda korkutan kaza

Ayrıca dün sabah saatlerinde Lefkoşa’daki Fuar alanının civarında gerçekleşen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Fuar alanından Dikmen yoluna doğru seyreden KR 601Z plakalı araç sürücüsü 27 yaşındaki NaveedSafdar, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Safdar, yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra orta refüj içerisinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan, Adnan Hizar(E-21), EhtisamUlwag(E-24), MuhammadAwais(E-19) ve TassadagHussaın(E-20) hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavilerinin ardından aynı gün taburcu oldular. 
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