'Karşılıklı suçlamanın zamanı değil...'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, BM Güvenlik Konseyi’nde üye ülkelere İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs Konferansı hakkında bilgi verdi.

BM Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) kapalı oturumun ardından basın toplantısı düzenleyen Eide, konseyin Kıbrıs soruna çözüm bulunması için tarafları destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Eide, “Karşılıklı suçlama oyununun zamanı değil diye düşünüyorum. Herkes, sadece kendileri haklıydı, diğerleri hatalıydı görüşünde. Crans-Montana’da Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının ortak bir başarısızlık olduğunu kabul etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda bulmacanın parçalarını bir araya getirip anlaşmaya varılamadığını belirten Eide, şöyle devam etti:

“Liderler sorunun çözümü konusundaki çabaları devam ettirme kararı alırsa BM her zaman hazır ama adada ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında şimdilik böyle bir süreç görmüyoruz. Var olan farklılıkları artırmaktan ziyade çok acil uzlaşı ruhu içinde bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum yoksa herhangi bir süreci yeniden başlatmak çok daha zor olacak.”

Anadolu Ajansı muhabirinin Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Eide, “Doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle artan gerginlikten endişe duyuyorum ve bu durumun olumsuz gelişmelere neden olmamasını umut ediyorum.” yanıtını verdi.

Eide’ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs’ta. Ömür boyu bu şekilde bu süreç böyle gidemez.” açıklamasıyla ilgili görüşleri de soruldu.

Türk heyetinin Kıbrıs sorununun çözümü için Crans-Montana’ya geldiğini ve gerektiği kadar da orada kalacağını söylediğini hatırlatan Eide, “Dışişleri Bakanı 10 gün boyunca oradaydı ve gerekirse daha uzun süre kalacağını ifade etti. Final konferansı olarak değerlendirilen görüşmeler başarısız olunca da farklı parametrelerin zamanı geldiğini belirtti. Bizim ise Birleşmiş Milletler olarak tek parametremiz adanın birleşmesi.” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin’in Birkleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Liu Jieyi ise Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uzatılacağını açıkladı.