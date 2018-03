"Karşılıklı Güven Şart"

EİDE: “BİLGİM ARTTIKÇA ÇÖZÜLEMEYECEK BİR ŞEY OLMADIĞI KONUSUNDA DAHA ÇOK İKNA OLUYORUM, FAKAT KARŞILIKLI GÜVEN, İSTEK VE İRADE OLMADIKTAN SONRA HİÇ BİR ŞEY ÇÖZÜLEMEZ”

“İSTEK VE İRADE YARATMAK İÇİN HER İKİ TARAFIN DA BİR ŞEYLER VERMESİ GEREKİR; ŞU AN YAPTIĞIM BU ŞEYİN NE OLDUĞUNU BULMAYA ÇALIŞMAK”

“MÜZAKERELERİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI BİLMİYORUM, ANCAK BAŞLADIĞI ZAMAN HIZLI HAREKET EDİLMESİ GEREKİR”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide müzakere başlıklarının içeriğiyle ilgili bilgiye sahip olduğunu, bilgisi arttıkça çözülemeyecek bir şey olmadığı konusunda daha çok ikna olduğunu söyledi fakat karşılıklı güven, karşılıklı istek ve irade olmadıktan sonra hiçbir şeyin çözülemeyeceğini belirtti.

İstek ve irade yaratmak için her iki tarafın da bir şeyler vermesi gerektiğini kaydeden Eide, şu an yaptığının bu şeyin ne olduğunu bulmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

Müzakerelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak başladığı zaman hızlı hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Eide, kimseye yararı olmayan bu durumun daha uzun yıllar süremeyeceğini , Kıbrıs sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

A planının tarafların yeniden müzakere masasına gelmesini sağlamak olduğunu kaydeden Eide, bunun için her iki tarafın da çaba sarf etmesi gerektiğini, masaya dönüldüğü zaman da makul bir zaman içerisinde kapsamlı bir çözüme ulaşılmasını umut ettiğini söyledi.

Eide, Cumhurbaşkanı Eroğlu’yla gerçekleştirdiği 1 saatlik görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taraflar arasında bazı düşünceler geliştirmeyi denediğini kaydeden Eide, orijinal fikrinin coşkuyla karşılanmadığını, buna saygı duyduğunu ve bunu anladığını ifade etti. İki tarafın kendisine söylediklerini dinlediğini, nasıl görüşmelerin yeniden başlatılabileceğini ele aldıklarını kaydeden Eide, bunları yaparken, başlayacağını düşündüğü müzakerelerle ilgili ödevlerini de yerine getirdiğini de belirtti.

Eide, şimdi yaptıkları konuşmanın sadece masaya dönülmesi ile ilgili değil, burada olunduğu zaman ne yapılacağıyla da ilgili olduğunu belirtti.

“NİSAN’DAN ÖNCE LİDERLERİN BİR ARAYA GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bir soruyu yanıtlarken Eide, bununla ilgili bir anlaşma olmadığını ancak tarafların Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir araya geleceğini düşündüğünü ve bunun olabileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

Bir tarafın niye masayı terk ettiğinin bilindiğini, prensipte Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun masada olduğu ve Anastasiadis’i beklediğini dile getiren Eide, her iki tarafta da müzakerelerin yeniden başlayacağı koşulları yaratmak için herkesin bir şey yapılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Bunun her iki tarafın da çözüm için vereceği ödünlerin test edileceği nokta olduğunu kaydeden Eide, adaya geldiği zaman çözüme yönelik argümanların geçmişten çok daha büyük olduğu bir dönem yaşandığını kaydetti. Eide, statükoya yönelik güvenlik argümanları, ekonomik olarak çözümün adadaki tüm taraflara avantaj sağlayacağıyla ilgili argümanlar bulunduğunu dile getirdi ve bunun sadece liderlerin meselesi olmadığını, tüm sivil toplumun bu olaya dahil olması gerektiğini vurguladı.

Eide, dahil olmanın ise kim daha milliyetçi ya da sağcı şeklindeki yarışla değil iki toplumun bir arada yaşamasına yönelik yapıcı fikirlerle yapılması gerektiğini de belirtti.

“GÖREVİM İKNA DEĞİL DESTEK”

Diğer bir soruyu yanıtlarken de Eide her iki taraftan da tüm görüşlerdeki siyasi partilerle bir araya gelme ve onları dinleme gayreti içerisinde olduğunu dile getirdi ve ne kadar çok siyasiyle görüşüp, manzarayla ilgili ne kadar çok fikir edinirse o kadar yardımcı olabileceğini söyledi. Görevinin tarafları bir biriyle görüşmeye ikna etmek değil ihtiyaç duyduklarında onları desteklemek olduğunu dile getiren Eide, şu an yaptığı şeyin görevinin dışında olduğunu, esas görevinin tarafları bir birleriyle konuşmak istediklerinde yardımcı etmek olduğunu vurguladı.

“KARŞILIKLI GÜVEN VE İSTEK OLMADIKTAN SONRA…”

Eide, istenildiği takdirde çok küçük bir sorunun engel teşkil edebilecek büyük bir şey haline gelebileceğini, ya da çok büyük bir şeyin engel olmayacak kadar küçük bir şeye dönebileceğini de dile getirdi. Bir istek ve irade yaratmak için her iki tarafın da bir şeyler vermesi gerektiğini kaydeden Eide, şu an yaptığının bu şeyin ne olduğunu bulmaya çalışmak olduğunu kaydetti.

Başka bir soru üzerine de Eide anlaştıkları gibi başlıkları görüşmek üzere gerçekleştirilen müzakereler için burada olmuş olsaydı bunun daha eğlenceli olacağını belirtti. Kendi hayal kırıklığının önemli olmadığını, kendisinin iyi olduğunu ancak yapıcı bir safhaya geçilmiş olmasının Kıbrıslılar için çok iyi olmuş olacağını dile getiren Eide, sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere herkesi doğru koşulları yaratmak için üzerlerine düşeni yapma konusunda ikna etmeye çalıştığını kaydetti.

“Benim tarafın her zaman haklıdır ve diğer taraf her zaman yanlıştır” demenin işin kolayı olduğunu; bunu herkesin yapabileceğini belirten Eide, “ben haklıyım ama diğer tarafın da bir argümanı olabilir” demenin her zaman diyalogu başlattığını vurguladı.