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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

“karşılama” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği'nde

Kıbrıs'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi çerçevesinde hazırlanan “Karşılama” belgeselinin ilk Türkçe gösterimi salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde yapılacak. Lefkoşa Folklor Derneği ile Kontea Mirası Derneği işbirliğinde yürütülen iki toplumlu proje kapsamındaki çalışmaları anlatan belgesel, 24 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da KTGB lokalinde gösterilecek.

'karşılama” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği'nde
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FOLK-DER VE KONTEA MİRASI DERNEĞİ’NİN ORTAK PROJESİNİN KONU EDİLDİĞİ 3 DİLLİ BELGESEL İLK KEZ TÜRKÇE GÖSTERİMLE SALI AKŞAMI İZLENEBİLECEK

Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Kıbrıs'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi çerçevesinde hazırlanan “Karşılama” belgeselinin ilk Türkçe gösterimi Salı akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde yapılacak.

KTGB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Folklor Derneği ile Kontea Mirası Derneği işbirliğinde yürütülen iki toplumlu proje kapsamındaki çalışmaları anlatan belgesel, 24 Ocak Salı akşamı saat 19.00’da KTGB lokalinde gösterilecek.

Belgesel gösterimi sonrasında sohbet toplantısına geçilecek ve projenin sonuçlarını içeren “Kıbrıs’ın Somut Olmayan Kültürel Mirasını Araştırırken Birbirimizi Tanımak” adlı kitap da tanıtılacak.

Yönetmenliğini Uygar Erdim’in yaptığı 3 dilli “Karşılama” belgeseli, projenin alan araştırması sırasındaki görüntülerden ve iki derneğin yetkilileri ve dansçılarıyla yapılan röportajlardan oluşuyor.

16 KÖY ZİYARET EDİLDİ

Proje kapsamında her iki derneğin genç üyeleri, 16 köye ziyaretlerde bulunarak, somut olmayan kültürel mirasa yönelik alan araştırması yaptı.
Alan araştırması süresince yapılan ziyaretlerde, somut olmayan kültürel miras öğelerinden olan şarkılar, halk dansları figürleri, atışma, mani ve toplumdaki geleneklerle ilgili bilgiler bir araya toplandı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren proje, Kıbrıs'ın somut olmayan kültürel mirasına ilişkin araştırma, halk dansları gösterileri ve somut olmayan kültürel mirasın korunması, tanıtılması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar içeriyor.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

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