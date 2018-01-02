banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

Karpaz’da tütün yetiştiriciliği yeniden canlandı

Karpaz’da tütün yetiştiriciliği yeniden canlandı

02 Ocak 2018 Salı 13:46
Karpaz’da tütün yetiştiriciliği yeniden canlandı
banner238

Ortadoğu’daki iç savaştan dolayı tütün pazarı yeniden Kuzey Kıbrıs’a geçti. Uzun yılların ardından yeniden tütün ekiminin yapıldığı Karpaz’da bu yılki rekolte 4 ton.

Ülkedeki pipo tütününün bu kadar aranır olmasının en büyük nedeni ise şinya bitkisi ile aroma kazandırılması.

Yenierenköy’deki Tütün fabrikasının sekreteri Ali Yakuş, bu yılki rekoltenin 4 ton olduğunu ifade etti. Eskiden Karpaz’da yıllık 200 ton tütün yetiştirildiğini anlatan Yakuş, Pazar sıkıntısından dolayı üretimin durduğunu anımsattı.

Yakuş: “Hedefimiz yıllık 60 tona ulaşmak, biz tohumları ücretsiz olarak veriyoruz üreticiye, şu an Karpaz’da 7 aile bu işi yapıyor, tabi eskiden bölgenin en önemli geçim kaynağıydı bu fabrika” dedi.

Pazar sorununun ortadan kalkmasının ardından bölgede tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandığını ifade eden Yakuş, ülkedeki Tütünün değerli olmasının en önemli nedeninin ülkeye özgü şinya bitkisi ile aromalandırılması olduğunu vurguladı. Yakuş; pipo tütününe nasıl aroma kazandırıldığını da anlattı.

Fırınların tavanının kerpiçten olduğunu kaydeden Yakuş, “betondan olan fırınlar tütünün nemlenmesine ve küflenmesine neden oluyor, o nedenden dolayı da tüm fırınların üstü kerpiçtendir, böyle daha güzel ve kaliteli sonuçlar elde ediyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 02.01.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
TütünKarpaz TütünKarpaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim