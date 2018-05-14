Karpaz’da ceset sayısı altıya ulaştı

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BOTLARLA DENİZDE VE HELİKOPTERLE HAVADA ARAMA BAŞLATTI

Karpaz sahillerinde dünden bu yana bulunan ceset sayısı altıya ulaştı. Bölgede havadan ve denizde arama çalışmaları başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, Yenierenköy Anten mevkii ile Dipkarpaz arasında deniz içinde 30 yaşlarında iki erkek cesedine daha ulaşıldığını bildirdi.

Cesetlerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Erenköy-Dipkarpaz arasındaki taş ocağı mevkiinden karaya çıkarıldıkları kaydedildi.

Mülteci oldukları düşünülen cesetlerin sayısının artmasından endişe edilirken, Sahil Güvenlik denizde botlarla ve havada helikopterle arama başlattı.