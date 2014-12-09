Karpaz'da Ambulans Takla Atarak Durabildi!!

Adamızı etkisi altına alan yağışlı hava trafik kazalarınıda beraberinde getirdi.



Bugün sabah saatlerinde Pamuklu kavşağında yolun kayğan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans şöförü takla atarak durabildi. Ambulansda bulunan doktor ve ambulans şöförü vicutlarına aldığı ufak sıyrıklarla hafif yaralanırken. Ambulansda büyük maddi hasar yaşandı kazda can kaybı olmamaması sevindirdi. polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor..





SÜRÜCÜ İLE DOKTOR YARALANDI

Pamuklu-Çayırova anayolu üzerinde ambulans kazası yaşandı; takla atan aracın sürücüsü Necip Kahır ve doktor Ayten Beyar yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah kaza Necip Kahır’ın yönetimindeki RHA 3512 plakalı ambulans Gazimağusa’ya doğru gittiği sırada, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle virajı alamayarak takla attı.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Kahır ile doktor Beyar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.