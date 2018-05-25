Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Kenevir soruşturması sürüyor
KENEVİR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Besim sağlık merkezlerini gezdi.
Girne’de fuhuş operasyonu
GİRNE’DE KAÇAK FUHUŞ
banner282
Flaş Haber
Girne’de fuhuş operasyonu
Kapat

Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...

SAĞLIK BAKANI BESİM, CESETLERE DNA TESTLERİNİN DE YAPILDIĞINI VE YARIN LEFKE’DE GÖMÜLECEKLERİNİ AÇIKLADI

Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...

SAĞLIK BAKANI BESİM, CESETLERE DNA TESTLERİNİN DE YAPILDIĞINI VE YARIN LEFKE’DE GÖMÜLECEKLERİNİ AÇIKLADI

25 Mayıs 2018 Cuma 14:33
Karpaz Sahillerinde Bulunan 9 Mülteci Yarın Lefke’de Toprağa Veriliyor...

SAĞLIK BAKANI BESİM, CESETLERE DNA TESTLERİNİN DE YAPILDIĞINI VE YARIN LEFKE’DE GÖMÜLECEKLERİNİ AÇIKLADI

 Karpaz kıyılarında 13 ve 14 Mayıs’ta cesetleri bulunan 9 mülteci, yarın Lefke’de defnediliyor.
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu hastane morgunda muhafaza edilen 9 mültecinin DNA testlerinin de yapıldığını ve yarın öğle namazının ardından Lefke Kabristanlığı’nda gömüleceğini açıkladı.

banner277
Besim, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaş halinden kaçmak için hayatlarını kaybeden mültecilerin acısını toplum olarak yürekten paylaştıklarını belirtti.
Bakan Besim, yakın coğrafyada yaşanan bu üzücü olayların yürekleri dağladığını vurguladı.
Bakan Besim, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu morgunda muhafaza edilen 9 mültecinin defnedilmesi için yardımlarını esirgemeyen ve defin işlemleri için prosedürü hızla gerçekleştiren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve ekibine de teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Besim, cesetlerin kime ait olduğunun tespit edilmesi için DNA testlerinin yapıldığını ve hangi mültecinin nereye gömüldüğünün belli olması için de gerekli çalışmaların tamamlandığını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 25.05.2018 19:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü, Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni Ziyaret Etti
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!
Yüksek Mahkeme, Reynar’ın İstifası Hakkında Açıklama Yaptı!
Nami, Serbest Liman ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Nami, Serbest Liman ve Bölge’yi Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Sağlık Bakanı Besim: “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Topluma Kazandırılan En Büyük Katkıdır”
Sigorta Haftası Nedeniyle Bisiklet Turu Düzenleniyor...
Sigorta Haftası Nedeniyle Bisiklet Turu Düzenleniyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim