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24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Çebi’den Milli Park Açıklaması

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından 1 milyon TL harcanarak bariyerle kapatılan alanın milli park için en uygun alan olduğunu kaydetti.

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Çebi'den Milli Park Açıklaması
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“BARİYERLE KAPATILAN ALAN MİLLİ PARK İÇİN UYGUNDUR. DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE MİLLİ PARK SINIRLARI BİR KÖYÜ VEYA KASABAYI İÇİNE ALACAK KADAR GENİŞ TUTULAMAZ”

Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Çebi, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından 1 milyon TL harcanarak bariyerle kapatılan alanın milli park için en uygun alan olduğunu kaydetti.

Dipkarpaz’da eşeklerin yaşaması için ayrılan çevrelenmiş alanın 20 bin dönüm olduğunu ve burasının milli park olacak kadar büyük olduğunu belirten Çebi, “Böyle bir düzenlemeye gidilmesi halinde Milli Park alanında doğal yaşam bölge halkına zarar vermeden ve bölge halkının desteğini kazanarak tamamen korunmuş olacak” ifadesine yer verdi.

Yazılı açıklamasında, KKTC’deki uygulamayı da eleştiren Dursun Çebi, “Dünyanın hiçbir yerinde milli parkın sınırları bir köyü veya kasabayı içine alacak kadar geniş tutulamaz. Dünyanın hiçbir yerinde bölge halkını küçümseyen ve bölgenin kalkınmasını önlemeyi amaçlayan çevrecilik anlayışı da benimsenemez” dedi.

Açıklamasında, siyasileri de eleştiren Çebi, “Zafer Burnu yolu üzerinde bulunan, yıllardır turizm faaliyetlerini sürdüren, devlete, belediyeye, diğer kurum ve kuruluşlara vergi ve harçlarını düzenli şekilde ödeyen Dipkarpazlı turizmciler siyasilerin oyununa geldi, ekmek teknelerinden oldu” dedi.

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