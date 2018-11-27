Karpaz halkının imdadına hayırsever iş adamı yetişti

KARPAZ HALKININ İMDADINA HAYIRSEVER İŞ ADAMI YETİŞTİ..

ERGÜN YAHAT

Toprak Ürünleri Kurumunun ithal ettiği patatesler Karpaz bölgesinde satılmayınca bölge halkının imdadına Tatlı Marketler zinciri bulunan iş adamı Ömer Tatlı yetişti hemde aldığı bir buçuk ton patatesin katma değer vergisini ise devlete kendisinin ödeyeceğini söyledi. Ömer Tatlı'ya nerde görüldü Karpaz'daki insan 50 ile 100 TL arası yakıt parası verecek ve Mağusa'ya gelip 2-3 saat kuyrukta bekleyip patatesini alsın yazık günah bu Karpaz insanını düşünen yok onun için böyle bir uygulama başlattık bizim bölge halkımız üvey evlat değildir gerekli duyuruları sosyal medya üzerinden de yapmış bulunuyoruz derken sadece bu fiyatların Erenköy ve İskele marketlerinde geçerli olacağını söyledi.